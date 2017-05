Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Gea Group von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Maschinenbauers für das erste Quartal seien unschön ausgefallen, schrieb Analyst Max Yates in einer Studie vom Dienstag. Er kürzte daraufhin seine operativen Gewinnschätzungen (Ebita) bis 2019. Die überzeugende Bilanz und die Bewertung seien aber Gründe für seine weiter positive Sicht auf die Aktie. An die Aktionäre könnten in den kommenden beiden Jahren durch Dividenden und Aktienrückkäufe 6,50 Euro je Anteilsschein zurückfließen./tih/gl

