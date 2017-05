Geringverdiener können künftig auf eine Betriebsrente hoffen. Das Thema soll noch diese Woche im Bundestag abschließend beraten werden. Aber schon jetzt gibt es deutliche Kritik von den Grünen und Linken.

Beschäftigte mit niedrigen Einkommen können demnächst auf eine Betriebsrente hoffen. Fachpolitiker der Koalition stellten dazu am Montag in Berlin die Einigung auf eine Reform vor, die noch in dieser Woche vom Bundestag abschließend beraten werden soll. Kern ist ein neues Sozialpartnermodell, bei dem Arbeitnehmer vom Unternehmen keine Garantie mehr für die später zu erwartende Rente erhalten. Deutliche Kritik an dem Paket kam von Grünen und Linken. Arbeitgeber und Versicherungswirtschaft lobten dagegen die Neuerungen, hätten sich aber mehr gewünscht.

Mit dem sogenannten Garantieverbot werden die Arbeitgeber von Haftungsrisiken entlastet. Künftig soll von den Unternehmen eine Zusage über die Höhe der Beiträge ausreichen. Sie werden so davon befreit, in ihren Bilanzen für die spätere Auszahlung Vorsorge zu treffen. Dies soll die Bereitschaft gerade kleinerer Unternehmen erhöhen, Betriebsrenten anzubieten.

Für Geringverdiener mit Einkommen bis 2200 Euro im Monat erhalten Arbeitgeber einen Zuschuss von 30 Prozent, wenn sie 240 bis 480 Euro pro Jahr zusätzlich zum Lohn in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Arbeitgeber ...

