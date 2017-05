London (ots/PRNewswire) -



- Preis richtet sich an internationale Unternehmer griechischer Abstammung



Gabriel Chaleplis wurde am 15. Mai 2017 im Rahmen einer schillernden Gala im Konzerthaus von Athen für seine Verdienste um das internationale Unternehmertum gewürdigt. Anwesend waren Regierungs- und Wirtschaftsvertreter aus allen Wirtschaftsbereichen.



Die Pressemitteilung im Multimediaformat finden Sie hier: https:// www.multivu.com/players/uk/8111251-b2b-gaming-gabriel-chaleplis-entre preneur/



Gabriel Chaleplis nahm seinen Preis von Elias Xanthakos entgegen, Generalsekretär des griechischen Ministeriums für Wirtschaft und Entwicklung.



Der Preis wurde in Griechenland zum ersten Mal vergeben und soll internationale Unternehmer griechischer Abstammung würdigen, die beispielshaft für Erfolg, Ethik, eine internationale Denkweise und große internationale Verdienste stehen.



Dieser bedeutenden Würdigung für Gabriel Chaleplis gingen verschiedene Preise und Auszeichnungen in den USA, Europa und Griechenland für seine geschäftlichen Erfolge und Verdienste um die soziale Fürsorge voraus.



Bei der Preisübergabe drückte Gabriel Chaleplis aus, dass er es als seine Pflicht betrachtet, Chancen zu schaffen, damit die Zielstrebigkeit, der Stolz und das Durchhaltevermögen, die er als innewohnende Qualitäten seiner Landsleute ansieht, wirklich zur Geltung kommen können.



Die Auszeichnung fällt für Gabriel Chaleplis mit einer mehr als 20-jährigen globalen Geschäftstätigkeit zusammen.



Das Event "PROTAGONISTEN DER GRIECHISCHEN WIRTSCHAFT" wurde von Direction Business Network organisiert und fand unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft und Entwicklung und des Griechischen Industrieverbands statt.



Informationen zu Gabriel Chaleplis



Gabriel Chaleplis ist ein internationaler Unternehmer und ein Pionier für Geschäftstätigkeiten in großem Umfang mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenführung wechselseitiger Kernkompetenzen für eine globale Führungsposition.



Seine Initiativen liegen primär im Sektor IT/Technologie (B2B GAMING SERVICES LTD), ein Beispiel für globale Geschäftstätigkeit in großem Umfang.



B2B GAMING SERVICES LTD befindet sich bereits im 20. Jahr seiner Existenz und ist auf Unternehmensdienstleistungen spezialisiert, die über eine innovative und sich ständig weiterentwickelnde Plattform angeboten werden und von großen Weltmarken im Wett- und Spielesektor nachgefragt werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen auf den landbasierten Sektor und den Nicht-Glücksspielsektor spezialisiert und deckt das gesamte Spektrum von E-Commerce bis hin zu gamifizierten Dienstleistungen für den E-Commerce-Bereich ab.



B2B GAMING SERVICES und Chaleplis wurden in den USA, Europa und Griechenland mit den renommiertesten Preisen und Auszeichnungen für Unternehmertum und soziale Verantwortung bedacht. Jüngst wurde ihnen der Preis als "eines der zehn besten Unternehmen in Europa" für Unternehmertum zuteil.



Chaleplis legt großen Wert auf den Austausch mit Aktionären, Mitarbeitern, Partnern und der Gesellschaft für gegenseitigen und nachhaltigen Fortschritt durch Prinzipien, hohe Maßstäbe und harte Teamarbeit.



Chaleplis weitet sein Tätigkeitsfeld kontinuierlich aus. Er stößt Initiativen an und setzt strategisches Wissen auf dem Prinzip der Innovation um.



Chaleplis ist Maschinenbauingenieur (Nationale Technische Universität, Metsovio Polytechneio, Athen, Griechenland 1985-1990) griechischer Abstammung mit einem internationalen beruflichen Werdegang (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Spanien, Italien, Zypern, Rumänien, Südafrika, VAE und Griechenland).



Er lebt und arbeitet in London (Vereinigtes Königreich).



