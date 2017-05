Paris - Belastet von deutlich fallenden Bankenaktien haben Europas wichtigste Börsen am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Selbst ein nachgebender Eurokurs, der die Papiere exportorientierter Unternehmen normalerweise stützt, konnte die Abwärtsbewegung nicht verhindern.

Der EuroStoxx 50 sank am Vormittag zuletzt um 0,61 Prozent auf 3557,08 Punkte, nachdem er zum Wochenauftakt praktisch unverändert geschlossen hatte. Der CAC-40 in Paris büsste am Dienstag 0,82 Prozent auf 5288,78 Punkte ein. Der Londoner FTSE 100 fiel um 0,56 Prozent auf 7505,48 Zähler.

Die am Vortag noch deutlich schwächere Börse in Mailand gab am Dienstag marktkonform nach. Der FTSE MIB ermässigte sich um rund 0,6 Prozent. Die Anleger hatten am Montag nervös auf Befürchtungen reagiert, wonach die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung im Fall von vorgezogenen Neuwahlen die Regierung in Italien übernehmen könnte.

Auch der Euro kam unter Druck. Marktkenner schrieben dies Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, zu. Draghi betonte die Notwendigkeit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik. Er bleibe fest davon überzeugt, dass ein aussergewöhnliches Mass an geldpolitischer Unterstützung nötig sei. Zuletzt wurde seitens der EZB immer wieder betont, dass die Leitzinsen noch weit über das bis mindestens zum Jahresende geplante Anleihekaufprogramm ...

