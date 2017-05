HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duft- und Aromenhersteller Symrise will mit einer Übernahme in Großbritannien seine dortige Position ausbauen. Mit den Gesellschaftern von Cobell Limited sei eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet worden, teilte der MDax -Konzern am Dienstag mit. Cobell mit einem Umsatz von etwa 50 Millionen Britischen Pfund (58 Mio Euro) und 56 Mitarbeitern ist den Angaben zufolge der größte Lieferant für Obst- und Gemüsesäfte in Großbritannien. Er gehöre zu den führenden Lieferanten in Europa. Cobell ergänze die Aktivitäten von Symrise ideal und erhöhe die lokale Präsenz und schaffe größere Nähe zu den Kunden, hieß es weiter. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Anfang Juli 2017 soll die Transaktion abgeschlossen sein./jha/stb

ISIN DE0008467416 DE000SYM9999

AXC0121 2017-05-30/11:21