Das sieht nicht gut aus. Während die Banken noch im März reihenweise auf neue 12-Monats-Hochs gestiegen sind, hinken die Bankaktien seither dem Gesamtmarkt hinterher. Öl ins Feuer gossen nun die Experten der Deutschen Bank, die nun in einem aktuellen Strategiepapier zur Untergewichtung in den Depots raten. Die nachlassende Wachstumsdynamik in Europa werde die Branche in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...