Luxemburg - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.In den ersten beiden Wochen des Berichtsmonats April habe die erhöhte geopolitische Unsicherheit zu rückläufigen Notierungen am US-Aktienmarkt geführt, wobei der S&P 500-Index im Tief bis auf unter 2.330 Punkte gerutscht sei. Ursächlich für die gestiegene Unsicherheit dürften sowohl der US-Militärschlag gegen eine syrische Luftwaffenbasis als auch das Säbelrasseln mit Nordkorea und Verlegung eines US-Flugzeugträgerverbandes in Richtung der koreanischen Halbinsel sowie der ungewisse Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich gewesen sein. Zudem scheine das positive Überraschungsmomentum der Konjunkturdaten abzunehmen, was mit abnehmendem Rückenwind für die Aktienmärkte verbunden sei. So sei der US-Arbeitsmarktbericht mit lediglich 98.000 neu geschaffenen Stellen (erwartet worden sei ein Beschäftigungszuwachs um 198.000 Stellen) eher enttäuschend ausgefallen.

