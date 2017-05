München (ots) -



- Deutsche TV-Premiere der 22 neuen Episoden von "Nashville" ab 6. Juni 2017 immer dienstags ab 21.00 Uhr auf Fox - Die Emmy-nominierte Musik-Dramaserie mit Hayden Panettiere auch in dieser Staffel wieder mit hochrangigen Gaststars wie Rachel Bilson, Carla Gugino oder Jaden Smith - Die Produktion einer sechsten Staffel ist bereits bestätigt



Nashville gilt in den Vereinigten Staaten als das Zentrum der Countrymusik. Die gleichnamige hochgelobte Dramaserie rund um Connie Britton und Hayden Panettiere zeigt seit einigen Jahren den Kampf von Stars und Sternchen in diesem manchmal gnadenlosen Musikbusiness sowie deren kompliziertes Privatleben. Fox präsentiert ab 6. Juni exklusiv die fünfte Staffel "Nashville" als deutsche TV-Premiere. Die 22 neuen Episoden laufen immer dienstags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen - ab dem 11. Juli wird auf die Ausstrahlung in Einzelepisoden umgestellt. Dabei hat der Zuschauer wie immer bei Fox die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Original. Wie bereits in den letzten Staffeln sind erneut hochkarätige Gaststars wie Rachel Bilson ("O.C. California"), Carla Gugino ("Wayward Pines") und Jaden Smith ("Karate Kid") dabei.



Über "Nashville"



Auch Stars haben es nicht immer leicht: Die Sänger und Songwriter, Musiker und Manager aus der Dramaserie "Nashville" müssen sich beruflich wie privat jeder Menge Herausforderungen stellen. Während einige von ihnen darum kämpfen, an die Spitze zu gelangen, haben andere Mühe, oben zu bleiben. Nicht wenige zerbrechen dabei an ihren eigenen Ansprüchen. In jedem Fall müssen die Protagonisten im Mekka der Country-Musik lernen, Niederlagen wegzustecken. Die Idee zu "Nashville" stammt von der Oscar-prämierten Drehbuchautorin und Produzentin Callie Khouri ("Thelma & Louise"). Neben einem spannenden Plot und jeder Menge Country-Musik glänzt die Serie durch ihr fantastisches Schauspieler-Ensemble rund um Connie Britton ("American Horror Story"). Sie war für ihre herausragende schauspielerische Leistung in "Nashville" bereits für den Emmy und den Golden Globe nominiert. Hinzu kommt Hayden Panettiere ("Heroes"), die ebenfalls Anwärterin auf den Golden Globe war.



Über Staffel 5:



Rayna Jaymes (Connie Britton), die seit Jahren im Musikgeschäft ist, verbindet sehr viel mit Jungstar Juliette Barnes (Hayden Panettiere). Beide sind mit ganzem Herzen Musikerinnen - und ihr Leben ist vor allem eins: dramatisch. Das bleibt es auch in Staffel 5. Rayna und Deacon (Charles Esten) geraten mit ihrem Musiklabel in finanzielle Schwierigkeiten - zudem stellt ein hartnäckiger Stalker Rayna nach. Juliette wiederum erholt sich allmählich von den Folgen des Flugzeugabsturzes, der sie körperlich wie seelisch gezeichnet hat. Im Kirchenchor ihrer Lebensretterin Hallie (Rhiannon Giddens) findet sie eine neue künstlerische Inspirationsquelle.



Sendetermine: - Fünfte Staffel "Nashville" mit 22 Episoden ab 6. Juni dienstags 21.00 Uhr in Doppelfolgen - Ab dem 11. Juli Umstellung auf Einzelfolgen-Ausstrahlung. - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



