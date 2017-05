Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Panopto und BlueJeans vereinfachen das Management von Videokonferenz-Aufzeichnungen(press1) - München, 30. Mai 2017 - Mit einer Integrationspartnerschaftwollen Panopto und BlueJeans Network die Verwaltung, Freigabe undDurchsuchbarkeit von aufgezeichneten Videokonferenzen erleichtern.Die Aufzeichnung von Meetings entwickelt sich immer mehr zu einemunverzichtbaren Instrument, mit dem Unternehmen die Zusammenarbeit ihrerBeschäftigten verbessern und wertvolle Kenntnisse in Videoform archivierenkönnen. Je mehr solcher Daten auflaufen, desto wichtiger wird einzentrales Repository, in welchem Gespräche und Präsentationen sicherabgelegt, veröffentlicht, gemanagt und geteilt werden können, um maximalenNutzen daraus zu ziehen.Die Integration der Panopto Videoplattform mit BlueJeans onVideo undPrimetime Events bietet hierfür eine elegante Lösung, die aufgezeichneteBlueJeans Meetings automatisch in das Panopto System für das Video ContentManagement (VCM) lädt. Für eine optimale Wiedergabe auf beliebigen Gerätenwerden die Aufzeichnungen nach dem Upload kodiert, während die Indexierungdafür sorgt, dass Nutzer gezielt nach Wörtern und Inhalten eines Meetingssuchen können, unabhängig davon, ob sie in einer Präsentation oder einerDesktop-Anwendung vorkommen. Ergänzend dazu wird für jedes Meeting einumfassendes Sprach- und Content-Protokoll bereitgestellt."Die BlueJeans Plattform bietet schon jetzt eine Umgebung, in der sichmoderne Arbeitsprozesse frei entfalten konnten", kommentiert BlueJeans-CEOKrish Ramakrishnan. "Durch die Partnerschaft mit Panopto gehen wir nocheinen Schritt weiter: Unsere Kunden können ihre Gesprächsprotokolle und -notizen nun mit jedem Endgerät durchsuchen und direkt an die gewünschteStelle springen. Diese Option ist nicht nur äußerst komfortabel, sondernauch ein wichtiger Beitrag zur optimalen Nutzung von Videokonferenzen."Die Integration basiert auf dem Universal Capture Specification (UCS) [1],einem offenen Standard für die Veröffentlichung von aufgezeichneten Online-Meetings in VCM-Systemen wie Panopto. Durch die Unterstützung des UCS-Standards können BlueJeans Meetings und Events mit mehreren Präsentatorenund zahlreichen On-Screen-Inhalten nahtlos in das Panopto-Systemeingespeist werden. Dabei werden die für Online-Meetings typischen Video-und Content-Datenströme direkt archiviert, ohne dass eine zeit- undkostenaufwendige Nachbearbeitung notwendig ist. Schon wenige Minuten nachder Konferenz können die Nutzer darauf zugreifen."Online-Meetings und -Events sind ein unglaublich effizientes Mittel fürden fruchtbaren Austausch von Ideen und Wissen. Dieser Nutzen istallerdings vergänglich, wenn die Gespräche und Inhalte nicht in einerdurchsuchbaren Videobibliothek abgelegt und gespeichert werden", gibt EricBurns, Mitgründer und CEO von Panopto, zu bedenken. "Die Integrationunseres Systems mit BlueJeans schafft einen automatisierten Workflow, mitdem Videokonferenzen veröffentlicht und in höchster Qualität wiedergegebenwerden können, so dass jeder Gesprächspunkt und jeder präsentierte Inhaltsofort abrufbar ist."Informationen über PanoptoMit Panopto können Wirtschaft und Hochschulen durchsuchbareVideobibliotheken ihres gesammelten Wissens anlegen. Die PanoptoVideoplattform ist das weltweit größte Repository für professionelleSchulungsvideos. Als Pionier für Video Content Management, Video-Aufzeichnungssoftware und Technologien für die Durchsuchbarkeit vonVideoaufnahmen genießt Panopto international einen ausgezeichneten Ruf.Das 2007 gegründete Unternehmen ist in Seattle ansässig, unterhältNiederlassungen in Pittsburgh, London, Hongkong, Peking und Sydney underhielt zahlreiche Auszeichnungen für Innovationskraft, Wachstum undFirmenkultur. Weitere Informationen unter http://www.panopto.com.Informationen über BlueJeans NetworkBlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperablerVideokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden.BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen fürMeetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren dieLösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktopsoder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellenWebkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation fürjedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näherzusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.bluejeans.com.Pressekontakteloquenza pr gmbhJaya Hegele / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2017 06:30 ET (10:30 GMT)