Sichere Salzwassertechnologie wird als Zukunft für Stromspeicherung gesehen



Pittsburg, USA/ Vöcklamarkt, Österreich (ots) - Der Oberösterreichische Stromspeicherspezialist BlueSky Energy hat ein verbindliches Angebot zum Kauf der Vermögenswerte der US Firma Aquion Energy abgegeben. Das Übernahmeangebot wurde von den amerikanischen Eigentümervertretern angenommen. Es ist geplant, dass bis Juli 2017 der Bieterprozess abgeschlossen ist.



"Wir arbeiten bereits seit Jahren mit der Technologie und den Produkten von Aquion und sehen in der Salzwassertechnologie einen Zukunftsmarkt für Stromspeicherung. Wir planen mit dieser stark zu expandieren", erklärt Helmut Mayer, Geschäftsführer von BlueSky Energy den Grund für die geplante Übernahme. "Die Vorteile des Systems liegen eindeutig in der Sicherheit, Wartungsfreiheit und der Umweltfreundlichkeit. Bis jetzt haben wir diese Salzwasserzellen zugekauft und daraus unseren schlüsselfertigen Gesamtspeicher GREENROCK entwickelt."



Aquion wurde 2008 vom amerikanischen Universitätsprofessor Jay F. Whitacre gegründet und mit Investoren wie [Kleiner Perkins] (https://en.wikipedia.org/wiki/Kleiner_Perkins), [Foundation Capital] (https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Capital), [Bill Gates] (https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates), [Pritzker] (https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_J._Pritzker), [Bright Capital] (http://bright-capital.com/) sowie [Advanced Technology Ventures] (https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Technology_Ventures) mit über 180 Millionen Dollar finanziert.



Die Salzwasserspeicher Technologie eignet sich perfekt für Eigenheim und KMU, die ihren erzeugten Strom energieautark für den Eigenverbrauch optimieren möchten und dabei auf das Thema Sicherheit setzen. Diese ist nicht entflammbar oder explosiv, berührungssicher und absolut wartungsfrei. Die Technologie hat sich weltweit bereits bei zigtausenden Haushalten erfolgreich im Einsatz bewährt. 2015 wurde die Salzwassertechnologie mit dem Umweltzertifikat "cradle to cradle" ausgezeichnet. Diese Speicher besitzen die Technologie mit der höchsten Ökoeffektivität. Es werden keine gesundheits- und umweltschädlichen Materialien mehr verwendet und alle Stoffe können dauerhaft wieder verwendet werden.



Zwtl.: Über BlueSky Energy- GREENROCK



BlueSky Energy ist der Spezialist für stationäre Stromspeicher-Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz im Oberösterreichischen Vöcklamarkt entwickelte GREENROCK, die sicherste und umweltfreundlichste stationäre Stromspeicher-Lösung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen Lösungen setzt das Unternehmen auf Salzwasser-Technologie. Diese ist nicht entflammbar oder explosiv, berührungssicher und absolut wartungsfrei. GREENROCK Speicherlösungen eignen sich perfekt für Eigenheim und KMU, die ihren erzeugten Strom energieautark für den Eigenverbrauch optimieren möchten. Die Technologie hat sich bereits bei zigtausenden Haushalten erfolgreich im Einsatz bewährt. GREENROCK ist eine anschlussfertige Gesamtspeicherlösung, die sich auch in die gängigsten Smart Home Systeme via Modbus integrieren lässt (optional auch als Notstromsystem). Mittels APP-Anwendung lassen sich Energieflüsse statistisch darstellen und auswerten. Elektroinstallateure schätzen bei dieser Speicherlösung die einfache Installation (Plug & Play). Die umweltfreundliche Salzwassertechnologie wird gefördert und hat als einziges Speicherprodukt das Zertifikat "cradle to cradle ©" erhalten.



Das Unternehmen ist innovativ und setzt mit seinen Technologien neue Standards. Der Speicherspezialist agiert kundenorientiert und bei Service und Support wird umfassende und rasche Reaktion gewährleistet. Die Mitarbeiter verfügen über umfangreiches Fachwissen und die entsprechenden Kompetenzen, etwa in den Bereichen Mechatronik, Netzanschlusstechnik, Elektrochemie und Energietechnik. Dadurch können ganzheitliche Lösungen inklusive Planung, Projektierung und Umsetzung angeboten werden. BlueSky Energy kooperiert sehr eng mit universitären Einrichtungen- und Forschungsinstituten (unter anderem Frauenhofer Institut, FH Salzburg, Technikum Wien, KIT).



Rückfragehinweis: BlueSky Energy Dr. Thomas Krausse Geschäftsführer Fornacher Straße 12 A-4870 Vöcklamarkt Tel: +43/720/01018810 Email: t.krausse@bluesky-energy.eu Internet: www.bluesky-energy.eu



