Als Rolls-Royce vor einem Jahr den 103EX präsentierte, rief dieser auch Erinnerungen an die Ära des Coachbuildings wach - an jene Zeit, in der Kunden individuelle Karosserien in Auftrag geben konnten. Das Visionsfahrzeug skizzierte eine völlig neue Dimension der Luxusmobilität, bei der es innovative Technologien ermöglichen, ein Automobil vollständig an die persönlichen Vorstellungen seines Besitzers anzupassen. Solch ein Fahrzeug ist die absolute Vollendung von Luxus: ein ganz persönlicher und maßgeschneiderter Rolls-Royce, exklusiv erschaffen für seinen Besitzer.



Diese Vision reichte einem Liebhaber von Rolls-Royce Automobilen nicht aus. Er kam auf das Unternehmen mit seiner Idee von einem zweisitzigen Rolls-Royce zu, der bereits in der Gegenwart Gestalt annehmen sollte. Das Konzept bekam den Namen "Sweptail" - als Reminiszenz an den speziellen Schwung einiger Rolls-Royce Modelle aus den 1920er-Jahren, der den Kunden so sehr faszinierte, dass er ein entsprechendes modernes Einzelstück in Auftrag geben wollte.



Torsten Müller-Ötvös, CEO Rolls-Royce Motor Cars, präsentierte das Fahrzeug im Rahmen des Concorso d'Eleganza der Villa d'Este am Samstag, 27. Mai 2017, und erklärte: "Der Sweptail ist ein wirklich großartiges Automobil. Er strahlt die Romantik einer Reise um ihrer selbst Willen aus und hebt damit den Sweptail in den Pantheon der berühmtesten Interkontinental-Tourer. Die Vergangenheit von Rolls-Royce als renommierter Coachbuilder ist Teil unserer Identität als weltweit führende Luxusmarke. Die Vorstellung des 103EX gab einen Ausblick auf die Zukunft von Rolls-Royce, während Sweptail ein Beweis aus der Gegenwart ist, dass Rolls-Royce auch aktuell der Gipfel des Coachbuildings ist. Wir hören unseren Kunden aufmerksam zu und beurteilen ihr Interesse an Investitionen in exklusives Coachbuilding. Zugleich schauen wir auch auf unsere Ressourcen, um diesen einzigartigen Service für besonders anspruchsvolle Liebhaber des Luxus bieten zu können."



Sweptail - eine Vision wird Realität



"Sweptail ist das automobile Äquivalent der Haute Couture", erläuterte Giles Taylor, Director of Design Rolls-Royce Motor Cars: "Es wurde maßgeschneidert, um einem ganz bestimmten Kunden zu gefallen. Dieser kam mit seiner Idee zu Rolls-Royce, und in einem kreativen Prozess entwickelten wir das Fahrzeug exakt nach seinen Vorstellungen - ähnlich wie ein Couturier den Stoff für seinen Kunden zuschneidet und vernäht."



Inspiriert von Rolls-Royce Fahrzeugen der 1920er- und 1930er-Jahre mit ihren individuell gefertigten Karosserien sehnte sich dieser Kunde nach einem maßgeschneiderten zweisitzigen Coupé mit großem Panorama-Glasdach. Als Kenner der Marke Rolls-Royce stammen viele seiner Detailideen von seinen Lieblingsautomobilen aus dem frühen 20. Jahrhundert sowie von klassischen und modernen Yachten. So begaben sich Taylor und sein Team aus Designern zusammen mit dem Kunden auf eine Art Reise, um die Vision des Kunden zum Leben zu erwecken: der absolut einzigartige Rolls-Royce Sweptail.



Sweptail - eine klare Vorstellung



Zweifellos ist der Sweptail ein Rolls-Royce, der zur DNA der Marke passt. Der erste Blick des Betrachters wird von der kraftvollen Frontpartie angezogen, die auf eine neue Ausführung des berühmten Pantheon-Kühlergrills ausgerichtet ist. Dieser ist größer als bei allen anderen modernen Rolls-Royce und zudem aus massivem Aluminium gefräst, das von Hand auf Hochglanz poliert wurde. Die Peripherie der Frontpartie ist in gebürstetem Aluminium eingefasst.



Die Seitenansicht des Sweptail ist von einer markanten Silhouette gekennzeichnet, die den einzigartigen Charakter des Fahrzeugs durch eine betont elegante Form unterstreicht. Von der Vorderkante der Windschutzscheibe an scheint die Dachlinie zu beschleunigen, während sie in Richtung des Fahrzeughecks abbricht und dabei die Kofferraumkante überschreitet, um die Länge zu betonen.



Die Heckpartie ist die ultimative Hommage an die Welt der Rennyachten, die dem Kunden als Inspiration diente. Direkt von hinten betrachtet bildet die Verjüngung des Hecks einen starken Kontrast zur Front des Automobils und schafft damit eine völlig neue Wahrnehmung für ein Rolls-Royce Coupé. Außergewöhnlich ist zudem die Zulassungsnummer 08 am Heck, die aus zwei Aluminiumbarren gefräst und handpoliert wurde.



Königliches und zugleich modernes Interieur



Die Klarheit der Seitenlinie, die langen Seitenfenster sowie das Panorama-Glasdach schaffen ein einzigartiges Interieur. Dabei ist der moderne Innenraum mit seinen zwei Sitzplätzen von einer Philosophie der Einfachheit und des Minimalismus geprägt.



Großzügige Flächen aus poliertem Macassar-Ebenholz und offenporigem Paldao zieren das Interieur und schaffen visuelle sowie taktile Kontraste. Die Sitze, Armlehnen und die Armaturentafel sind in Leder in hellem Mokassin und dunklem Dark Spice ausgeführt.



Getreu dem Geist der transkontinentalen Tourer, die Rolls-Royce in den 1920er- und 1930er-Jahren etablierte, befindet sich anstelle der hinteren Sitze eine weite Holzfläche mit beleuchtetem Glasrand. Auf die hochglanzpolierte Ablage mit eingearbeiteten Gepäckschienen kann auch vom Fahrzeugheck aus zugegriffen werden. Hinter den Insassen befindet sich ein Element namens Passarelle. Es verbindet die Windschutzscheibe mit der Heckablage und betont den besonderen Charakter des Fahrzeugs.



Der Sweptail besitzt die klarste Armaturentafel eines Rolls-Royce. Diese prägt eine minimalistische Ästhetik. So ist nur ein einziger Controller sichtbar, während alle anderen Schalter diskret verborgen sind. Nur noch die Uhr ist zusätzlich platziert, aber völlig nahtlos integriert. Zum ersten Mal überhaupt ist der Zeitmesser aus dem dünnsten Macassar-Furnier handgefertigt und vollständig in die Oberfläche des Interieurs eingelassen. Die Uhrzeiger bestehen aus exakt gearbeitetem Titan - ein Material, das auch für Zifferblattdetails Verwendung findet.



Der Rolls-Royce Sweptail hält noch zwei weitere Überraschungen bereit. So befindet sich auf beiden Seiten des Automobils hinter den Coach-Türen jeweils ein Fach, das je einen handgefertigten Attaché-Koffer enthält. Beide werden erst auf Knopfdruck sichtbar. Die Attaché-Koffer sind Bestandteil eines vollständigen Gepäcksets, das von Rolls-Royce Bespoke speziell für den Sweptail entwickelt wurde.



Das herausragende Meisterwerk ist auch in weiteren Details auf die Vorstellungen seines Besitzers abgestimmt. So beherbergt die Mittelkonsole einen einzigartigen handgefertigten Mechanismus, der bei Betätigung eine Flasche des Lieblings-Champagners des Kunden sowie zwei Champagner-Flöten aus Kristallglas zum Vorschein bringt.



Der Sweptail ist ein für einen sehr speziellen Kunden im Stil der Coachbuilder gefertigter Rolls-Royce. Jeder Aspekt der Materialbearbeitung beweist allerhöchste Handwerkskunst und größte Aufmerksamkeit zum Detail. Kurz gesagt: Er ist ein Rolls-Royce, wie es keinen zweiten gibt.



