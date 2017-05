Essen/Düsseldorf (ots) - Die bundesweit tätige KÖTTER Unternehmensgruppe stärkt ihre Position unter den führenden Gebäudedienstleistern in Deutschland weiter. Das bestätigt die gestern veröffentlichte Studie "Führende Facility-Service-Unternehmen in Deutschland", die jährlich vom Marktforschungsunternehmen Lünendonk herausgegeben wird. Das Familienunternehmen sicherte sich erneut Rang neun der umsatzstärksten Anbieter Deutschlands.



Damit unterstreichen die vorgelegten Ergebnisse noch einmal den positiven Verlauf des zurückliegenden Geschäftsjahres. Mit einer Umsatzsteigerung von 8,6 % auf 545 Millionen Euro lag die Dienstleistungsgruppe über dem durchschnittlichen Anstieg der Inlandsumsätze bei den Top 25, der gemäß Lünendonk im Geschäftsjahr 2016 5,2 % betrug. Tragende Säule für den rein organischen Umsatzzuwachs der KÖTTER Unternehmensgruppe sind insbesondere die Systemlösungen aus Sicherheits-, Reinigungs- und Personaldienstleistungen, die auf die spezifischen Anforderungen einzelner Branchen wie Maschinenbau, Logistik, Handel oder Kreditinstitute zugeschnitten sind.



"Diese Entwicklung ist Bestätigung für unsere nachhaltige Strategie, bei der der Dienstleistungserbringung mit eigenem Personal eine entscheidende Bedeutung zukommt", unterstreicht Friedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der KÖTTER SE & Co. KG Security, Düsseldorf. "Gleichzeitig bestätigen die Resultate, dass wir mit unserem Dienstleistungs-Mix aus System- und Speziallösungen gut aufgestellt sind und der deutsche Markt für unsere Unternehmensgruppe weiterhin genügend Wachstumspotenziale bietet."



