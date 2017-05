Der DAX erreicht in letzter Zeit immer wieder neue Rekorde und, wie immer, werden viele nicht müde von einer Blase am Aktienmarkt zu sprechen.



Das erscheint mir allerdings ziemlich übertrieben und lenkt von der wirklichen Blase an den Finanzmärkten ab. Die findet nämlich am Anleihemarkt statt. Du glaubst mir nicht? Lass dir einfach mal ein paar Dinge durch den Kopf gehen.

Den Staat fürs Geld leihen zu bezahlen ist bizarr

Nach dem Wahlsieg Trumps herrschte eine kurze Zeit die Meinung vor, dass Staatsanleihen jetzt im neuen inflationären Umfeld endlich wieder mehr abwerfen würden. Hat man vielen Kommentatoren geglaubt, dann müsste die Zinswende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...