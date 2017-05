Frankfurt am Main/Berlin (ots) -



Die Sommer-Aktion "Buch an Bord" hebt zum zweiten Mal ab. Über 35.000 Fluggäste verreisten im letzten Sommer im Rahmen der Aktion mit einem Kilo Extra-Freigepäck für ihre Bücher. Vom 1. bis 31. Juli 2017 spendieren JETZT EIN BUCH!, die Kampagne der deutschen Buchbranche, und Deutschlands beliebteste Airline Condor nun erneut zusätzliches Freigepäck für Lesestoff. Denn: Schnell ist man beim Kofferpacken am Limit, wenn man für alle Gelegenheiten und jedes Wetter das Richtige dabei haben will. Damit Flugreisende nicht auf Lesestoff verzichten müssen, gibt es beim Condor Check-in im Juli ein Gratis-Kilo Freigepäck. Einzige Bedingung: Auf dem Gepäckstück muss der Aufkleber "Buch an Bord" zu sehen sein, der nur im stationären Buchhandel erhältlich ist. Wer also vor der Abreise eine Buchhandlung besucht, sich dabei noch Lesetipps für sein Reiseziel holt oder die passenden Titel gleich mitnimmt, für den ist ein Kilo Übergepäck beim Condor Check-in kein Problem.



"Nach der großartigen Resonanz im Vorjahr freuen wir uns sehr, es Urlaubsreisenden auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Condor zu ermöglichen, ein Kilo mehr Buch mit an Bord zu nehmen. Bücherlesen entspannt, entführt in andere Welten und inspiriert. Reise- und Lesefieber gehören zusammen. Wer in sein Reiseland auch gedanklich eintauchen will, der packt die richtigen Bücher dazu ein. Die beste Beratung finden Urlauber im Buchhandel vor Ort, wo sie jedes lieferbare Buch sofort mitnehmen oder über Nacht bestellen können", so Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.



André Horn, Leiter Vertrieb Deutschland bei Condor, ergänzt: "Wir beobachten es ja tagtäglich: Viele unserer Fluggäste schlagen ihr Buch auf, sobald sie an Bord sitzen und tauchen ab - Bücher machen Ferien erst richtig schön, bis zur letzten Minute. Damit auch in diesem Sommer in unseren rund 80 Traumdestinationen fleißig gelesen werden kann, starten wir gerne zusammen mit JETZT EIN BUCH! in die zweite Runde der erfolgreichen Aktion 'Buch an Bord'."



Die Aktion "Buch an Bord" ist eine Kooperation von JETZT EIN BUCH! und Condor und läuft vom 1. bis 31. Juli 2017. Mitmachen können alle Fluggäste, die in diesem Zeitraum mit dem Ferienflieger Condor unterwegs sind (Check-in für einzelnen Flug im Aktionszeitraum, gilt nicht für früheren Hin- oder späteren Rückflug). Die Teilnahme-Aufkleber gibt es ab sofort bundesweit in Buchhandlungen. Den Weg zur nächsten Buchhandlung zeigt die Suchmaschine www.buchhandlung-finden.de.



Zu gewinnen gibt es auch etwas: Über die Facebook-Seite www.facebook.com/jetzteinbuch verlosen Condor und JETZT EIN BUCH! eine Flugreise nach Neapel für zwei Personen, zusammen mit einem Bücherscheck über 250 Euro. Außerdem locken 20 Bücherschecks im Wert von 25 Euro.



Über die Initiative JETZT EIN BUCH!: JETZT EIN BUCH! ist eine bundesweite Initiative der deutschen Buchbranche, die im März 2013 auf der Leipziger Buchmesse startete. Verantwortlich für die Kampagne ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.. Ziel ist es, Menschen für Bücher zu begeistern und den Buchhandel vor Ort zu stärken. Im Mai 2017 wurde die Kampagne, die unter dem Motto "Vorsicht Buch!" begann, in JETZT EIN BUCH! umbenannt. www.jetzteinbuch.de | www.facebook.com/jetzteinbuch



Über Condor: Die Condor Flugdienst GmbH fliegt ihre Gäste seit 1956 an die schönsten Ferienziele der Welt. Jährlich fliegen über sieben Millionen Kunden mit Condor zu rund 80 Destinationen in Europa, Asien, Afrika und Amerika. Die Flotte der Condor besteht aus 44 Flugzeugen: Neun Airbus A320, sieben Airbus A321, zehn Boeing 757-300 und achtzehn Boeing 767-300. www.condor.com | www.condor.com/newsroom



