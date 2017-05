Düsseldorf (ots) -



- Übersicht zu eingereichten Rechnungen und damit zu Behandlungen und Medikamenten - Persönliche Notizen machen App zur individuellen elektronischen Gesundheitsakte - Belege schnell und einfach online einreichen - Bearbeitungsstand bei eingereichten Belegen in Echtzeit verfolgen - Abrechnungen per PDF direkt an die App ohne langen Postversand - Tarifinformationen mit allen wichtigen Details zum Versicherungsschutz



"Wann war meine letzte Impfung?", "Wie hieß nochmal mein Medikament?", "Was hatte der Arzt damals diagnostiziert?": Antworten auf solche Fragen erhalten die Kunden der ARAG Krankenversicherungs-AG ab sofort auf ihrem Smartphone. Die ARAG GesundheitsApp umfasst eine intelligente Übersicht über alle Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte sowie Medikamente auf Basis der eingereichten Rechnungen - und noch jede Menge weiterer nützlicher Informationen und Komponenten. "Mit ihrem starken Leistungsumfang bietet unsere ARAG GesundheitsApp nicht nur eine komplett neugestaltete elektronische Rechnungseinreichung, sondern eine Gesundheitsakte und Tarifinformationen mit Datenschutz auf höchstem Niveau. Damit stellen wir unseren Kunden die beste App dieser Art zur Verfügung, die es derzeit am deutschen Krankenversicherungsmarkt gibt", unterstreicht Dr. Roland Schäfer, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG.



Persönliche digitale Gesundheitsakte



Einzigartig macht die ARAG GesundheitsApp die jederzeitige Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten auf Basis der eingereichten Rechnungen sowie die Möglichkeit, diese Informationen noch durch persönliche Notizen individuell zu ergänzen. "Damit kann der Kunde - wenn er dies möchte - die ARAG GesundheitsApp zu seiner persönlichen digitalen Gesundheitsakte machen. Der Datenschutz spielt hier natürlich eine essenzielle Rolle. Nur der Kunde hat Zugriff auf das, was er persönlich ergänzt. Die Einträge werden nicht an die ARAG übermittelt", erläutert Nicolas Pöltl, Hauptabteilungsleiter Kunden- und Leistungsservice bei der ARAG Krankenversicherung.



Beschleunigte Rechnungsbearbeitung



Die neue ARAG GesundheitsApp bietet den Kunden aber auch bei der Einreichung von Rechnungen jede Menge Vorteile: Sie können ab sofort ihre Arzt- und Arzneimittelrechnung sowie Heil- und Kostenpläne direkt online mit ihrem Smartphone einreichen, indem sie diese einfach abfotografieren und übertragen. Nicht zuletzt dank übersichtlichem Design und Erklärvideos ist dies ganz unkompliziert möglich. Im Anschluss kann der Bearbeitungsstand der eingereichten Belege mit der App in Echtzeit verfolgt werden. Am Ende wird die Leistungsabrechnung als PDF-Datei in die App geschickt. Allein durch den Wegfall des Postwegs auf beiden Seiten wird die Kostenerstattung im Sinne der Kunden durch die App klar beschleunigt. Für Datenschutz und geprüfte Datensicherheit sorgen neueste Verschlüsselungstechnologien.



Abgerundet wird das Leistungsspektrum der ARAG GesundheitsApp durch eine Übersicht zu allen Tarifen, die der Kunde und seine Familie bei der ARAG Krankenversicherung abgeschlossen haben - inklusive Beitrag und Leistungsumfang. "Das gibt zusätzliche Sicherheit beim Arzt. Der Kunde kann nun schnell und einfach prüfen, ob die Behandlung - beispielsweise ein Besuch beim Heilpraktiker - durch seinen Tarif abgedeckt ist", erläutert Nicolas Pöltl.



Die neue ARAG GesundheitsApp richtet sich an alle voll- und zusatzversicherten Kunden der ARAG Krankenversicherungs-AG und ist kostenlos ab sofort für Smartphones mit iOS-Betriebssystem erhältlich - ab Ende 2017 auch für Android-Geräte. "Erst im März 2017 haben wir die neuartige Kooperation auf dem Bereich Telemedizin und Videosprechstunde mit der TeleClinic gestartet. Nun setzt die ARAG Krankenversicherung mit ihrer GesundheitsApp einen weiteren richtungsweisenden Digitalisierungsimpuls am deutschen Krankenversicherungsmarkt und unterstreicht damit einmal mehr ihre besondere Leistungsfähigkeit im Interesse ihrer Kunden", betont Vorstandsmitglied Dr. Roland Schäfer.



