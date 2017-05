Berlin / Saarbrücken. (ots) - Bei einem Wechsel der bisherigen SPD-Generalsekretärin Katarina Barley ins Familienministerium soll der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post, ihr Nachfolger im Parteiamt werden. Das erfuhr die "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe) aus gut unterrichteten Kreisen in der SPD. Der 58jährige Post gehört bereits zum Beraterstab von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. In der SPD-Zentrale war Post seit 1999 zuständig für internationale Beziehungen und seit 2002 stellvertretender Bundesgeschäftsführer. Post würde, so die Kreise, zudem die durch den Rücktritt von Hannelore Kraft vakant gewordene Vertretung Nordrhein-Westfalens in der Parteispitze ausgleichen.



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Büro Berlin Telefon: 030/226 20 230