Der innenpolitische Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, fordert schärfere Grenzkontrollen an europäischen Flughäfen, um illegale Einreisen zu verhindern. Darüber berichtet "Frontal 21" in der Sendung am Dienstag, 30. Mai 2017, 21.00 Uhr, im ZDF. "Wenn man die Fingerabdrücke kontrollieren würde bei der Einreise, dann würde sich sehr schnell herausstellen, ob die Person zu diesem Pass gehört", erklärte Lischka im Interview mit dem ZDF-Magazin. Nur so könne man Schlupflöcher schließen.



Nach Recherchen von "Frontal 21" besorgen sich Flüchtlinge über soziale Medien wie Facebook echte deutsche Pässe und versuchen damit, per Flugzeug von Griechenland nach Deutschland einzureisen. Die europäische Polizeibehörde Europol spricht von einem wachsenden Geschäftsmodell. Die Bundesregierung räumte auf Nachfrage von "Frontal 21" ein, dass die Fluchtroute mit dem Flugzeug von Griechenland nach Deutschland intensiv genutzt werde. Allein im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums 4000 Personen auf griechischen Flughäfen von der Beförderung ausgeschlossen worden. Dies bedeute gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von mehr als sechs Prozent. Hinzu kommen laut Ministerium rund 6000 unerlaubte Einreisen, die an deutschen Flughäfen festgestellt worden sind.



Noch im Januar dieses Jahres hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verkündet, dass es gelungen sei, das Migrationsgeschehen zu ordnen und zu steuern sowie die Zahl derjenigen zu begrenzen, die nach Deutschland kommen. Dagegen bemängelt SPD-Sprecher Lischka, bestehende Gesetze würden nicht ausreichend angewendet: "Ich habe manchmal den Eindruck, dass Herr de Maizière sich damit zufrieden gibt, wenn Dinge im Bundesgesetzblatt geregelt sind."



