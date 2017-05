In unseren letzten Kommentaren hatten wir immer wieder die schleppende Entwicklung der Öl-Aktien in den Mittelpunkt gestellt. Trotz einer vermeintlichen Verbesserung der fundamentalen Lage, wie sie eigentlich auch die Zahlen für das 1. Quartal überwiegend dokumentiert wurde, kommen die Aktienkurse der Ölmultis ganz einfach nicht in die Gänge. Die jüngste OPEC-Einigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...