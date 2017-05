Frankfurt - Gold steigt heute Morgen zeitweise auf ein 4-Wochenhoch von 1.270 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Ein etwas festerer US-Dollar bremse dabei wohl einen stärkeren Preisanstieg. In Euro gerechnet verteuere sich Gold ebenfalls auf ein 4-Wochenhoch von 1.140 EUR je Feinunze. EZB-Präsident Draghi habe gestern während einer quartalsweise stattfindenden Anhörung vor dem EU-Parlament gesagt, dass der Euroraum nach wie vor die geldpolitische Unterstützung der EZB in einem außergewöhnlichen Umfang benötige. Denn der unterliegende Inflationsdruck sei trotz des guten Wachstumsausblicks weiterhin verhalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...