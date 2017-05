Frankfurt - Am Scheideweg: Knapp zwei von drei Barrel Öl werden heutzutage zu Transportzwecken verwendet, so die Analysten der Commerzbank.Bislang seien die Auguren davon ausgegangen, dass die fortschreitende Kraftstoffeffizienz und alternative Antriebsarten die Benzinnachfrage aufgrund des rasant steigenden Fahrzeugbestands nur leicht bremsen würden und die globale Ölnachfrage aufgrund anderer Faktoren bis 2040 immer weiter wachsen werde. Doch ein rasanter Vormarsch der E-Mobilität könnte dies ändern. Die Stellschrauben dafür würden auch in China und Indien gedreht. Auf Sicht der nächsten fünf Jahre sei der Effekt aber eher gering, und die Benzinnachfrage werde auch dank der niedrigen Preise kräftig steigen. (30.05.2017/fc/a/m)

