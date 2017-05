Ryanair schlägt derzeit alle, wie die jüngsten Rekordzahlen zeigen. In der zunehmenden Krise der europäischen Airlines begehen Premiumlinien vom Typ Lufthansa, aber auch Low-Cost-Konkurrent Easyjet entscheidende Fehler.

Müssen die Chefs von Europas etablierten Fluglinien zum Jahresanfang schlechtere Zahlen melden, wälzen sie die Schuld gern auf das Osterfest. Die Logik: Fällt die erste Hauptreisezeit des Jahres noch in den März, sind die Flieger voller, die Ticketpreise höher und die Gewinne im ersten Quartal größer. Liegt das höchste christliche Fest dagegen erst im April, sind die Zahlen halt schlechter.

Daran haben sich in den vergangenen Tagen fast alle großen Fluglinien gehalten: Lufthansa und Air France-KLM genauso wie die IAG genannten Mutter von British Airways und Iberia.

Doch etwas ist in diesem Jahr anders: Auch Manager führende Billigflieger wie Norwegian-Boss Bjorn Kjos und Easyjet-Chefin Carolyn McCall bemühten plötzlich die Oster-Begründung für ihren ungewohnten Gewinneinbruch. Während zwei andere Billigheimer das Thema bei ihrer Bilanzvorstellung als unwichtig einfach übergingen: in der vorigen Woche József Váradi, Chef des ungarischen Ultrageizfliegers Wizz Air, und am Dienstagmorgen Ryanair-Boss Michael O'Leary. Letzterer gab seinen wankenden Wettbewerbern statt dessen einen guten Rat. "Wir haben statt zu klagen einfach nur den Service und unser Angebot verbessert."

Nicht nur aus seiner Sicht haben die Probleme der Branche andere Gründe. Selbst wenn Ostern im Schnitt bei einigen Linien bis zu 50 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz bringt: Das aktuelle Minus von Lufthansa und Easyjet ist höher.

Denn mehr als der Kalender plagen Airlines wachsende Kosten. So hat der Preis für das Flugbenzin in Europa seit dem vergangenen Sommer um fast zwölf Prozent zulegt - spürbar mehr als im Rest der Welt. Dazu kommt bei den meisten Linien eine gewisse Nachlässigkeit beim Sparen.

Zudem sind die wachsenden Überkapazitäten am europäischen Himmel bereits deutlich spürbar. Die größten Linien Europas haben 200 neue Jets bestellt - aus Angst, im scheinbar endlosen Aufschwung nicht genug neue Maschinen zu bekommen. Dazu wächst das Angebot, weil die neuen Maschinen in der Regel größer sind als die alten und sich auf vielen kleineren Routen kaum profitabel füllen lassen. Voll bekommen die Linien diese Flieger aber häufig nur mit vermehrten Sonderangeboten.

Die größte Überraschung ist die Reaktion auf diese offensichtlichen Probleme. Für bessere Zahlen wollen alle außer Ryanair und Wizz nicht so sehr durch mehr Effizienz sorgen, sondern durch das schon zu normalen Zeiten fast unmögliche: höhere Preise. "Da erwarten wir einen spürbaren Zuwachs", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...