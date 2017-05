Original-Research: NOXXON Pharma NV - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu NOXXON Pharma NV Unternehmen: NOXXON Pharma NV ISIN: NL0012044762 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 30.05.2017 Kursziel: 39,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 40.00 to EUR 39.00. Abstract: On 16 May, Noxxon closed an agreement with the National Centre for Tumour Disease (NCT) in Heidelberg. At this leading cancer centre, Noxxon will conduct the Phase II study of its lead drug candidate NOX-A12 in combination with Merck's drug Keytruda (pembrolizumab) in a total of 20 metastatic colorectal and pancreatic cancer patients. This is good news and we expect enrolment to start soon. A few days earlier Noxxon published FY/16 results which were slightly better than we expected, and closed a capital increase raising EUR1.0m. The company also converted most of Kreos' outstanding EUR2.6m debt and secured up to EUR20m financing through the issue of EUR10m of convertible notes with warrants to subscribe to a further EUR10m. We currently expect Noxxon to raise only EUR4.5m through the notes (giving rise to a further EUR4.5m in warrants) which will suffice to generate the required Phase II top-line data of NOX-A12. Overall we view the deal as positive as it secures funding through 2018. However, the dilutive effect (substantial discount to the current share price) has a slightly negative impact on our valuation. We have therefore lowered our price target to EUR39.00 (previously EUR40.00). We reiterate our Buy rating. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 40,00 auf EUR 39,00. Zusammenfassung: Am 16. Mai schloss Noxxon eine Vereinbarung mit dem Nationalen Zentrum für Tumorkrankheit (NCT) in Heidelberg ab. An diesem führenden Krebszentrum wird Noxxon die Phase-II-Studie seines Arzneimittelkandidaten NOX-A12 in Kombination mit Mercks Medikament Keytruda (Pembrolizumab) bei insgesamt 20 metastasierten kolorektalen und pankreatischen Krebspatienten durchführen. Das ist eine gute Nachricht und wir erwarten, dass die Patientenrekrutierung bald beginnt. Ein paar Tage zuvor veröffentlichte Noxxon FY/16-Ergebnisse, die etwas besser waren als wir erwartet hatten, und schloss eine Kapitalerhöhung von EUR1,0 Mio ab. Das Unternehmen hat auch die meisten bei Kreos ausstehenden EUR2,6 Mio. Schulden umgewandelt und sich bis zu EUR20 Mio. Finanzierung durch die Ausgabe von EUR10 Mio. Wandelanleihen und EUR10 Mio. Optionsscheine gesichert. Wir erwarten derzeit, dass Noxxon nur noch EUR4,5 Mio. durch die Wandelanleihen (plus weitere EUR4,5 Mio. durch Optionsscheine) abruft, was ausreicht, um die benötigten Top-Line-Ergebnisse der Phase-II-Studie von NOX-A12 zu generieren. Insgesamt bewerten wir den Deal positiv, da die nötige Finanzierung bis 2018 gesichert ist. Der verwässernde Effekt des Deals (erheblicher Abschlag auf den aktuellen Aktienkurs) wirkt sich jedoch leicht negativ auf unsere Bewertung aus. Wir haben daher unser Kursziel auf EUR39,00 (vorher EUR40,00) gesenkt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15259.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

ISIN NL0012044762

