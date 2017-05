Berlin (ots) - testberichte nimmt Verbrauchern ab sofort die aufwendige Recherche und Bewertung aller nötigen Informationen vor dem Produktkauf ab



Onlineportal macht Produkte durch Auswertung relevanter Fakten und Erfahrungen direkt vergleichbar



Redaktion nutzt systematische Nutzerforschung zur Bestimmung der für Verbraucher tatsächlich relevanten Entscheidungskriterien



Nutzertests des Portals zeigen, dass Konsumenten leichter und treffsicherer als bei alternativen Angeboten das für sie passende Produkt finden



Ab sofort ist das neue Produktbewertungsverfahren von testberichte für alle Verbraucher online verfügbar. Das auswertende Vorgehen löst erstmalig kategorieübergreifend das seit langem für Konsumenten bestehende Problem, schnell, unkompliziert und dennoch treffsicher zu ihren Anforderungen passende Produkte zu finden.



testberichte macht Produkte vergleichbar, indem es alle wichtigen Informationen aller relevanten Produkte so auswertet, wie typische Verbraucher es mit ausführlicher Recherche oder Expertenwissen selbst getan hätten. Für jede Produktkategorie stellt die Redaktion dazu nach Befragung einer ausgewählten Käufergruppe von bis zu 200 Personen fest, welche Eigenschaften Verbrauchern in welchem Maße wichtig sind. Daraufhin werten testberichte-Redakteure alle wichtigen Quellen wie technische Daten, Käufermeinungen und Bewertungen aus über 750 deutschsprachigen Testmagazinen sowie Technik-Blogs aus und bewerten die einzelnen Eigenschaften aller marktrelevanten Produkte der Kategorie. Aus den gewichteten Bewertungen aller Eigenschaften ergibt sich eine Gesamtwertung für jedes Produkt. Die bewerteten Produkte sind so 1:1 miteinander vergleichbar und die Auswertung ist in allen Schritten inhaltlich nachvollziehbar.



"Obwohl es eine Fülle an Informationen gibt, ist eine sichere Produktwahl bislang zeitaufwendig und nervenaufreibend", so Peter Berger, COO von testberichte. "Mit unserem neuen Auswertungsverfahren haben wir eine Lösung entwickelt, die es Konsumenten leicht ermöglicht, sich vor dem Kauf angemessen zu informieren. Unsere Redaktion hat das entscheidende Fachwissen und schätzt systematisch alle verfügbaren Informationen auf ihre Relevanz und Glaubwürdigkeit ein. Mit unserer Auswertung vermeiden Käufer Mehrkosten, Unzufriedenheit sowie Unsicherheit durch eine schlecht getroffene Produktwahl. Unsere Nutzertests haben bestätigt, dass Verbraucher nirgends sonst so leicht und dennoch treffsicher die zu ihnen passenden Artikel auswählen können."



Dem neuen Auswertungsverfahren ging ein zweijähriger Entwicklungsprozess voraus. In zahlreichen Nutzerstudien zeigte sich, dass menschlicher Sachverstand und Verbraucherverständnis nicht durch algorithmisch erstellte Rankings und Vergleichslisten ersetzt werden können. Bei testberichte können Verbraucher detailliert nachvollziehen, zu welcher Einschätzung Experten gelangen, nachdem sie alle relevanten verfügbaren Informationen der Artikel einer Produktkategorie gegeneinander abgewogen haben.



Zum Start des neuen Angebots sind 20 Produktkategorien aus den verschiedensten Warengruppen wie "Computer & Büro", "Smartphones & Tablets", "Hifi & TV", "Foto & Zubehör", "Autozubehör" sowie "Haushalt & Garten" verfügbar. Das Angebot soll rasch ausgebaut werden.



Über testberichte



testberichte ist Deutschlands größtes unabhängiges Onlineportal, das Verbrauchern kategorieübergreifend kompetente Kaufentscheidungen ermöglicht. Das Angebot macht Produkte miteinander vergleichbar, indem es alle verfügbaren Informationen gemäß den Präferenzen der typischen Käufer auswertet. Hierzu hat testberichte ein einzigartiges redaktionelles Modell entwickelt, das mithilfe von Nutzerforschung feststellt, welche Produkteigenschaften für Verbraucher sinnvoll und wichtig sind. Auf Basis dieser Ergebnisse, den Auswertungen technischer Daten, Käufermeinungen und Bewertungen aus über 750 deutschsprachigen Testmagazinen sowie dem Fachwissen der Redaktion, erhält jedes Produkt eine nachvollziehbare Gesamtwertung und ist somit direkt mit anderen Produkten vergleichbar.



testberichte wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto AG betrieben. Das Unternehmen beschäftigt in Berlin über 90 Mitarbeiter, davon 40 in der Redaktion. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.testberichte.de/presseseite.html



