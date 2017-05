Monument Mining Ltd. - Bericht über das 3. Quartal 2016/2017 - per 31.3.2017

Bericht über das dritte Quartal 2016/2017 Brutto-Umsatz: 3,99 Mio. USD; Cash Cost: 857 USD pro Feinunze

Vancouver, British Columbia, Kanada. 29. Mai 2017. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) (kurz "Monument" oder "das Unternehmen") gibt die Produktions- und Finanzergebnisse der letzten drei und neun Monate, die am 31. März 2017 endeten, bekannt. Alle Beträge sind in US-Dollar (USD) falls nicht anders angegeben (auf www.sedar.com sind die vollständigen Ergebnisse veröffentlicht).

Robert Baldock, President und CEO, kommentiert die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals: "Das Unternehmen hat sich im dritten Quartal auf die Finanzierung der frühen Phase der Goldproduktion auf Burnakura zur Generierung von Cash Flow und auf den Abschluss des Erwerbs von "Felda Land" mit dem Beginn der Oxid-Produktion im ersten Quartal des Fiskaljahres 2018 sowie auf die Beschleunigung des Selinsing-Sulfid-Projekts mit der Schaffung eines Umsetzungsplans konzentriert.

Auf Selinsing kommen wir der internen endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study DFS) für die Sulfid-Vorverarbeitungsanlage schnell nahe: Nach der Veröffentlichung der vom Beratungsunternehmen Snowden angefertigten vorläufigen Machbarkeitsstudie im Dezember 2016, sind vor kurzem die Arbeiten an der vorausgehenden technischen Planung (Front End Engineering Design, FEED) aufgenommen worden. Auf Murchison werden die Arbeiten für die Entwicklung der frühen Phase der Produktion fortgesetzt: Der technische Bericht einer dritten Partei ist abgeschlossen und fand keine wesentlichen Fehler. Das Unternehmen sucht für diese Projekte und für den potenziellen Erwerb von Goldprojekten nach einer verlässlichen Finanzierung durch eine Kombination aus Aktienemission und Aufnahme von Kredit."

Die wichtigsten Ereignisse im dritten Quartal:

- Verkauf von 3.359 Feinunzen Gold für einen Brutto-Umsatz von 3,99 Mio. USD (im dritten Quartals des Fiskaljahres 2015/2016: 3.850 Feinunzen Gold für 4,46 Mio. USD);

- Produktion von 3.442 Feinunzen Gold (im dritten Quartals des Fiskaljahres 2015/2016: 3.875 Feinunzen);

- Direkte Kosten (Cash Cost) von 857 USD pro Feinunze (im dritten Quartals des Fiskaljahres 2015/2016: 665 USD pro Feinunze);

- Verarbeitete Erzmenge: 0,21 Mio. Tonnen (im dritten Quartals des Fiskaljahres 2015/2016: 0,26 Mio. Tonnen);

- Eine FEED-Studie wurde für Selinsing durchgeführt nachdem die vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) für das Sulfid-Projekt eingereicht wurde; und

- Ein gründlicher unabhängiger technischer Bericht stellt die Betriebsbereitschaft des Burnakura-Goldprojekts fest.

Die wichtigstes Produktions- und Finanzzahlen des dritten Quartals (negative Werte in Klammern)

Drei Monate Neun Monate zum 31. März, zum 31. März, 2017 2016 2017 2016 Produktion Abgebautes Erz 68.568 110.138 148.655 312.067 (Tonnen) Verarbeitetes Erz 210.518 264.159 648.115 750.690 (Tonnen) Durchschnittsgehalt 0,79 0,95 0,82 0,91 des verarbeiteten Erzes (g/t) Gewinnungsrate (%) 51,29% 69,1% 56,78% 69,9% Gewonnenes Gold 2.755 5.588 9.642 15.440 (Feinunzen) Produziertes Gold(1) 3.442 3.875 9.621 13.988 (Feinunzen) Verkauftes Gold 3.359 3.850 9.550 18.950 (Feinunzen) Finanzen (in Tausend $ $ $ $ USD) Umsatz 3.986 4.457 11.765 18.467 Netto-Einkommen (1.133) 371 (2.847) 2.584 (-Verlust) vor anderen Posten Netto-Einkommen (1.789) 2.500 (3.296) (1.968) (-Verlust) Betriebs-Cash Flow (567) 757 (1.127) 836 Working Capital 26.593 28.803 26.593 28.803 EPS (Verlust) vor (0,00) 0,00 (0,01) 0,01 anderen Posten - basic (USD/Aktie) EPS (Verlust) - basic (0,01) 0,01 (0,01) (0,01) (USD/Aktie) Drei Monate Neun Monate zum 31. März, zum 31. März, 2017 2016 2017 2016 Sonstiges USD/Feinunze USD/Fe- USD/Feinunze USD/Fe- inunze inunze Durchschnittlich erzielter 1.187 1.158 1.232 1.138 Goldpreis pro Feinunze(2) Cash Cost pro Feinunze (3) Abbau 147 115 158 96 Verarbeitung 635 476 651 410 Royalties (anderen 69 70 68 47 zustehende Anteile) Betriebskosten nach Abzug 6 4 4 2 von Silber (Nebenprod.) Gesamte Cash Cost pro 857 665 881 555 Feinunze

(1) Definiert als "good delivery gold bullion" gemäß der London Bullion Market Association ("LBMA") ohne Gold Doe im Transit und nach Anpassungen für das Raffinieren

(2) Der realisierte Preis in USD pro Feinunze in den drei Monaten zum 31. März 2017 ist ohne Vorausverkäufe von Gold.

(3) Die gesamten Cash Costs beinhalten Produktionskosten wie Bergbau, Verarbeitung, Wartung von Rückstandsbecken, Verwaltung des Camps, dritten zustehende Anteile (Royalties) und Betriebskosten wie Lagerung, vorübergehender Aussetzung der Abbaus, Kosten für die Entwicklung von Gemeinden und Gebühren für Landnutzung nach Abzug von Einnahmen aus dem Verkauf von Nebenprodukten. Nicht zu den Cash Costs gehören Abschreibungen, Wertsteigerungsausgaben, Kosten bei Leerlauf der Produktion, Zinsen (Kosten für Kapital), Explorationskosten und Kosten für die Verwaltung des Unternehmens.

Ergebnis der Produktion

Im dritten Quartal ging die Goldgewinnung um 51 % von 5.588 Feinunzen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 2.755 Feinunzen zurück. Der durchschnittliche Goldgehalt ging um 16 % von 0,95 g/t im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 0,79 g/t zurück. Die geringere Goldgewinnung lag vor allem an dem geringeren Goldgehalt des verwendeten gelagerten Erzes und des für Laugung geeigneten Sulfid-Erzes. Das Produktionsteam der Selinsing-Mine hat die Verbesserungen zur Steigerung der Produktivität weiter fortgesetzt: Hierzu gehört die Hinzunahme von Rückständen in den Verarbeitungsprozess durch Trockenabbau und Ausbaggern.

Die Goldproduktion im dritten Quartal, nach Abzug von Gold Doré im Transit und Anpassungen für das Raffinieren, lag bei 3.442 Feinunzen (gemäß der Definition der London Bullion Market Association als "good delivery gold bullion"). Das ist ein Rückgang von 11 % im Vergleich zu 3.875 Feinunzen im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Finanzergebnis und Erläuterung

Für das am 31. März 2017 endende Quartal

Die Verkäufe von Gold brachten 3,99 Mio. USD ein im Vergleich zu 4,46 Mio. USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz setzt sich zusammen aus dem Verkauf von 3.359 Feinunzen (2016: 3.850 Feinunzen) von produziertem Gold zu einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.187 USD pro Feinunze (2016: 1.158 USD pro Feinunze) im Quartal. Der gewichtete durchschnittliche London-Fix-PM-Goldpreis war 1.188 USD pro Feinunze im Vergleich zu 1.172 USD pro Feinunze im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die gesamten Produktionskosten erhöhten sich um 25 % auf 4,16 Mio. USD im Vergleich zu 3,33 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zunahme der Kosten lag vor allem an den Abschreibungen, die auf 1,18 Mio. USD anstiegen im Vergleich zu 0,77 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dem wirkte die geringere verkaufte Menge an Gold entgegen. Der Bergbaubetrieb verzeichnete einen Verlust von 0,18 Mio. USD im Vergleich zu einem Einkommen von 1,13 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allgemeine Unternehmensaufwendungen (Corporate Expenditure) erreichten im Quartal 0,96 Mio. USD (2016: 0,76 Mio. USD) und waren damit 26 % höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Netto-Verlust im Quartal erreichte 1,79 Mio. USD bzw. -0,01 USD pro Aktie (basic) im Vergleich zu einem Netto-Einkommen von 2,5 Mio. USD bzw. +0,01 USD pro Aktie (basic) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Entwicklung des Unternehmens konzentrierte sich auf das Sulfid-Projekt und den Erwerb von "Felda Land" auf Selinsing und den Abschluss eines technischen Berichts für Murchinson durch eine dritte Partei, die keine wesentlichen Fehler fand. Im Quartal sind insgesamt 1,05 Mio. USD (2016: 2,81 Mio. USD) für diese Programme ausgegeben worden. Davon entfallen 0,58 Mio. USD auf Selinsing (2016: 1,79 Mio. USD), 0,39 Mio. USD auf Murchison (2016: 0,87 Mio. USD) und 0,08 Mio. USD auf Wartung bei Mengapur (2016: 0,15 Mio. USD).

Für die am 31. März 2017 endenden neun Monate

In den neun Monaten zum 31. März 2017 erreichten die Verkaufserlöse für Gold 11,77 Mio. USD im Vergleich zu 18,47 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Davon waren 15,88 Mio. USD aus Verkauf von produziertem Gold und 2,59 Mio. USD aus dem Vorausverkauf von Gold. Der Umsatz setzt sich zusammen aus dem Verkauf von 9.550 Feinunzen an Gold aus der Produktion zu einem durchschnittlich erreichten Goldpreis von 1.232 USD pro Feinunze (2016: 18.950 Feinunzen zu einem durchschnittlich erreichten Goldpreis von 1.138 USD pro Feinunze). Der gewichtete durchschnittliche London-Fix-PM-Goldpreis lag bei 1.231 USD pro Feinunze im Vergleich zu 1.143 USD pro Feinunze im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die gesamten Produktionskosten verminderten sich um 11 % auf 12,00 Mio. USD im Vergleich zu 13,47 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang der Kosten basiert vor allem auf der geringeren verkauften Menge an Gold. Der Verlust aus dem Abbaubetrieb erreichte 0,23 Mio. USD im Vergleich zu 5,00 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allgemeine Unternehmensaufwendungen (Corporate Expenditure) erreichten 2,61 Mio. USD und waren damit 8 % höher als die 2,42 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Netto-Verlust in den neun Monaten erreichte 3,30 Mio. USD bzw. -0,01 USD pro Aktie (basic) im Vergleich zu 1,97 Mio. USD bzw. -0,01 USD pro Aktie (basic) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

In den neun Monaten zum 31. März 2017 sind insgesamt 5,94 Mio. USD (2016: 8,40 Mio. USD) für Investitionen ausgegeben worden. Davon entfielen 2,92 Mio. USD auf Selinsing (2016: 2,37 Mio. USD), 2,76 Mio. USD auf Murchison (2016: 2,80 Mio. USD) und 0,26 Mio. USD auf Wartung bei Mengapur (2016: 0,56 Mio. USD).

Entwicklung

Selinsing-Gold-Mine

In Malaysia liegt der Fokus auf der Vorbereitung der Sulfid-Gold-Produktion (kurz "Sulfid-Projekt") auf Selinsing. Im dritten Quartal hat das Unternehmen mit weiteren Prüfungen für die Optimierung der Gewinnung mittels der Bio-Laugungs-Technologie BIOX(R) begonnen. Parallel dazu sind die Alternativen Intec und Säure-Laugung fertig gestellt worden. Die positiven Ergebnisse der Prüfung des BIOX(R)-Verfahrens lagen nach dem dritten Quartal vor und zeigten eine durchschnittliche Gold-Gewinnungsrate von 90 % in den Erz-Proben von Buffalo Reef auf Selinsing. Das war das beste Ergebnis insgesamt. Eine vorausgehende technische Planung (Front End Engineering Design FEED) wurde entworfen und nach Ende des dritten Quartals begonnen. Das FEED wird in eine interne abschließende Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) münden, die die bestehende vorläufige Machbarkeitsstudie von 2016 (Pre-Feasibility Study, PFS) aufwertet. Auf dieser Grundlage kann das Unternehmen eine Entscheidung für den Bau der Anlage fällen. Nach erfolgreicher Fertigstellung kann die Anlage die Goldproduktion um weitere sechs Jahre bis 2023 fortsetzen ohne Entdeckung weiterer Erzvorkommen.

Das Unternehmen hat den Erwerb von Felda Land und die Registrierung einer Bergbau-Lizenz bei Siedlern, den Land-Verwaltungsbehörden von Pahang State und der Felda Corporation vorangebracht. Alle Parteien haben die grundlegenden Verträge geprüft und diesen zugestimmt.

Burnakura-Projekt

Im Quartal wurde für das Projekt in Western Australia die interne Wirtschaftlichkeits-Untersuchung fertig gestellt. Dazu gehörten ein optimierter Abbau-Plan, technische Arbeiten und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Die Untersuchung wurde vom unabhängigen Beratungsunternehmen SRK Consulting geprüft und das Ergebnis an eine dritte Partei entsprechend den technischen Due-Diligence-Anforderungen berichtet: Es wurden keine großen Fehler gefunden. Die interne Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zeigt, dass die Betriebsdauer der Mine möglicherweise verlängert werden kann. Metallurgische Prüfungen und Minen-Lieferungspläne wurden erstellt, um den Bau- und Betriebsrisiken zu entschärfen. Im Quartal wurden der Zerkleinerungskreislauf und Ausrüstung für die Laugungsanlage auf Burnakura abgeladen. Andere Minen-Entwicklungs-Aktivitäten waren: Beurteilung des Energie-Konzepts, Bau des Energie-Modells für den Standort, Beurteilung der Gruben-Entwässerung und Vorbereitung für den Bau eines neuen Labor-Gebäudes.

Die angepasste Umweltschutz-Lizenz (Amended Environmental Protection License) für die Zerkleinerung, die Laugung und die Entwässerung ist mit der Genehmigung von der Behörde Department of Environmental Regulation (DER) für den Betrieb der geplanten Laugungsanlage eingetroffen. Zusätzlich wurden im Quartal die Dokumente Mining Proposal und Mine Closure Plan eingereicht und genehmigt. Damit sind alle DER-Lizenz-Anforderungen für die Betriebsbereitschaft erfüllt.

Exploration

Malaysia

Die Exploration im dritten Quartal konzentrierte sich auf das Ziehen von Schürfgräben und Bohrungen auf den Oxid-Vorkommen der Peranggih-Lagerstätte sowie auf die Ausweitung des geo-metallurgischen Programms zur Definition von laugbaren Abbau-Blöcken auf Buffalo Reef für die Zuführung zur Verarbeitungsanlage während der Betriebsdauer der Mine. Auf Peranggih sind insgesamt 12 Schürfgräben über eine Länge von 660 m gezogen worden. Insgesamt wurden daraus im Quartal 454 Proben horizontal und vertikal gewonnen und eingeschickt. Die Analyseergebnisse von 375 Proben für sechs Schürfgräben im Süden sind eingetroffen. Die Ergebnisse deuten auf ähnliche Mineralisierung hin wie in benachbarten Bohrungen. Bei dem probeweisen Abbau auf einem Gebiet für Abraum von historischem Bergbau auf Peranggih North sind aus 11 Gruben (Schächte) 34 Proben aus einer durchschnittlichen Tiefe von 3 m je Grube gewonnen worden. Außerdem wurden in einem Raster 259 Proben von der Oberfläche von zwei alten Lagern gewonnen. Davon wurden 70 zur Analyse verschickt. Auf den Gebieten BRS West Ridge und Selinsing West Bamboo Shoot wurden außerdem ebenfalls Schürfgräben gezogen.

Die Analyseergebnisse von 63 zusammengesetzten geo-metallurgischen Proben von Buffalo Reef sind eingetroffen. Die geo-metallurgische Modellierung für Buffalo Reef South Stufe 1 wurde fertig gestellt. Die Abgrenzung von vier Blöcken mit geschätzten 4.000 Feinunzen laugbaren Goldes führte zu Bestätigungsarbeiten in den Abteilungen für die Steuerung des abgebauten Rohstoff-Gehalts und für die Verarbeitungsanlage. Die Analyseergebnisse von 178 Bohrproben aus dem vorangegangenen Quartal von der Selinsing Grube IV sind eingetroffen. Die Bohrungen bestätigten im Allgemeinen die Verortung der aktuellen Ressourcen-Blöcke und schätzen hohe Goldgehalte und könnten sogar zu einem Upgrade der aktuellen Ressourcen-Blöcke mit den zusätzlichen Daten über hohe Goldgehalte in den Zwischenbereichen führen.

Western Australia

Auf Murchison sind im dritten Quartal Besprechungen mit Yamatji Marlpa Aboriginal Corporation (YMAC) über Verträge zu Erhebungen über kulturelles Erbe durchgeführt worden. Außerdem ist eine externe Due-Diligence-Prüfung zur Bestätigung des Ressourcenmodells fertig gestellt worden. Das Modell dient als Grundlage für die Produktionsplanung über die Betriebsdauer der Mine (life of mine LOM) zusammen mit metallurgischen Prüfungen der für die LOM repräsentativen Proben und der Interpretation der Ergebnisse.

Im Quartal ist eine vorläufige Prüfung des Untertage-Potenzials der NOA7_8-Lagerstätte durchgeführt worden, das die Explorationsstrategie stützt, das tiefere Bohrungen südlich von NOA7_8 vorsieht. Die Untersuchung der verfügbaren Informationen und Ressourcen-Modell-Aktualisierungen deutet auf eine Zunahme der Erzmenge und der Goldgehalte in einem großen Teil von NOA7_8 hin, insbesondere ergibt sich das aus den erheblichen beobachteten Bohrabschnitten. Das hat auch auf eine Kontinuität der Vererzung in die Tiefe im mittleren und nördlichen Teil der NOA7_8-Lagerstätte hingewiesen. Die Bohrungen, die auf die Tiefe abzielen, sollten im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2016/2017 beginnen, sind jedoch wegen der Finanzierung verschoben worden.

Akquisitionen

Das Unternehmen hat im Quartal einen Vertrag "Exclusive Option Agreement" mit Panex Resources Inc. (Panex) unterzeichnet, wonach das Unternehmen das Recht zum Erwerb des 51-%-Kontroll-Anteils am Matala-Gold-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) erwirbt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung durch die Börse TSX Venture Exchange und Aufsichtsbehörden. Panex würde Exploration auf Matala durchführen. Der Vertrag ermöglicht es dem Unternehmen weiter die Ergebnisse der Bohrungen und Exploration auf Matala zu bewerten ohne eine große Verpflichtung einzugehen. Das Unternehmen erwartet noch einen Bericht über die Exploration von Paney.

Über Monument Mining Limited

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) (D7Q1.F) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Management-Team setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Polymetallprojekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und des Murchison-Goldprojekts sowie des Tuckanarra-Projekts in Western Australia, das sich aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra zusammensetzt. Das Unternehmen beschäftigt ca. 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

