Liebe Leser,

seit ungefähr Anfang August 2016 befindet sich die Commerzbank-Aktie in einem schönen Aufwärtstrend (wer hätte das damals gedacht). In dem Zeitraum ging es von gut 5,20 Euro auf rund 9,35 Euro nach oben - ein Zuwachs von knapp 80% in rund 10 Monaten. Nicht schlecht, Herr Specht. Der Kurs der Commerzbank-Aktie spiegelt auch wider, dass das Vertrauen in die Bonität der Commerzbank offensichtlich zugenommen hat. So kann sich das Unternehmen wieder recht günstig refinanzieren. ...

