Tagesausblick für 31.05.: DAX wartet auf Impulse! US- und China-Daten im Fokus.

Die Finanzmärkte präsentierten sich heute recht durchwachsen. Während in Europa und den USA die Aktienbarometer mehrheitlich ins Minus rutschten, konnten sich einige Schwellenländerindizes heute gegen den Trend nach oben schieben. Den Märkten in Europa und den USA fehlen derzeit die Impulse. Die Bilanzsaison neigt sich dem Ende und die Wirtschaftspläne von US-Präsident Donald Trump rücken immer weiter in den Hintergrund. Dafür richten sich die Blicke heute unter anderem auf die Parlamentswahlen in Großbritannien und Frankreich, die in der ersten Juni-Hälfte anstehen.

Die Nervosität der Anleger hält sich jedoch in Grenzen. Dies spiegelt sich am Volatilitätsindex für den DAX®, VDAX® new wider. Mit rund 13,6 Prozent liegt die Kennzahl historisch betrachtet weiterhin sehr niedrig. Das heißt: Optionsscheine sind - gemessen an der Prämie - weiterhin relativ günstig. Anleger, die also über eine gewisse Absicherung von Depotpositionen nachdenken, bieten sich aktuell gute Gelegenheiten.

Morgen kommen Daten aus den USA und China, die den Märkten möglicherweise Impulse geben.

Trader und Anleger aufgepasst:

Unternehmen im Fokus

Morgen werden Bertrandt, Metro und Rocket Internet Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Deutsche Telekom lädt derweil zur Hauptversammlung.

3 Charttechnische Signale

Bilfinger - Sturz unter EUR 35 bestätigt. Nächste Unterstützung bei EUR 31,50

- Sturz unter EUR 35 bestätigt. Nächste Unterstützung bei EUR 31,50 Continental - bullish engulfing bei EUR 200. Slow Stochastic long

- bullish engulfing bei EUR 200. Slow Stochastic long Deutsche Post - Bodenbildung bei EUR 31,50. Slow Stochastic und MACD drehten nach oben.

Zahlreiche Titel wie BMW, Fresenius und Siemens bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Japan - Industrieproduktion, April

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Mai

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Mai

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai

USA - US-Notenbank veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.640/12.680/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.590 Punkte

Der DAX® bewegte sich heute weitgehend in einer 20-Punkterange um die 12.600 Punktemarke. Zum Handelsschluss wurde die Unterstützungsmarke bei 12.590 Punkten hart geprüft. Zwingende Indizien für Engagements ergeben sich aktuell noch nicht. Impulse nach oben oder unten sind frühestens außerhalb der Range 12.590/12.680 zu erwarten. Gelingt der Ausbruch über 12.680 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Kippt der Index hingegen unter 12.590 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.440/12.500 Punkte. Handfeste Signale abwarten scheint momentan vielleicht kein Fehler zu sein.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2017 - 30.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.05.2012 - 30.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 51,90 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 83,64 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.05.2017; 16:49 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 31,03 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 21,24 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.05.2017; 16:49 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes DAX®-Produkt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

