Berlin (ots) - Sechs Wochen nach dem Start haben sich bereits 115 000 Kunden für das Stream-On-Programm der Deutschen Telekom angemeldet, berichtet der "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). Dabei werden die Inhalte von Partnerunternehmen nicht auf das mobile Datenvolumen der Kunden angerechnet. Doch bei der Integration neuer Partner hapert es. So hat sich das US-Videoportal Vimeo gegen eine Teilnahme ausgesprochen. Vimeo begründet die Absage mit dem technischen Aufwand und den Teilnahmebedingungen.



