Samstag, 3. Juni 2017, 20.15 Uhr



Live/Erstausstrahlung



Die "Mutter" der deutschen Festivals geht in die nächste Runde: Vom 2. bis zum 4. Juni findet Deutschlands größtes Open-Air-Spektakel "Rock am Ring" auf dem Nürburgring statt und wartet mit einem hochkarätigen Line-up auf. 3sat zeigt am Samstag, 3. Juni 2017, 20.15 Uhr, Konzertausschnitte von Top-Acts und überträgt als Highlight um zirka 22.00 Uhr das Konzert der "Toten Hosen" live.



"Rock am Ring" geht in diesem Jahr in seine 32. Runde und präsentiert drei Tage lang auf vier Bühnen Live-Musik unterschiedlicher Genres.



Erstmals 1985 veranstaltet, war "Rock am Ring" ursprünglich als ein einmaliges Ereignis geplant. Aber der große Erfolg - bereits im ersten Jahr kamen 75.000 Besucher - sorgte dafür, dass "Rock am Ring" zum alljährlich stattfindenden Event wurde. 2015 wanderte der Open-Air-Zirkus vom Nürburgring auf den Flugplatz Mendig, was der Beliebtheit keinen Abbruch tat: Mit über 90.000 verkauften 3-Tages-Tickets verzeichnete das Festival einen neuen Zuschauerrekord. Doch 2017 heißt es: Back to the roots! - "Rock am Ring" kehrt wieder zurück zum Nürburgring, an seinen Originalschauplatz.



Im Anschluss, um 0.15 Uhr, sendet 3sat in Erstausstrahlung die Dokumentation "Cum on feel the Noize - Als der Rock zum Metal wurde" von Jörg Sonntag und Thore Vollert.



