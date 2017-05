ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas leichter haben die schweizerischen Aktien den Handel am Dienstag beendet. Zweifel an der Konjunktur in der Eurozone und die Furcht vor möglichen baldigen Neuwahlen in Italien dämpften die Kauflaune. Weitere negative Impulse erhielt der Markt am Nachmittag aus den USA, wo die Börsen nach einem langen Feiertagswochenende mit kleinen Verlusten starteten.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.008 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 54,54 (zuvor: 32,31) Millionen Aktien.

Laut neuen Daten der Europäischen Kommission hat sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Mai wider Erwarten etwas eingetrübt, nachdem im April ein kräftiger Anstieg des entsprechenden Index verzeichnet worden war. Und in Italien zeichnet sich eine vorgezogene Parlamentswahl im Herbst ab.

In der Schweiz verbuchten Bankenwerte im Einklang mit dem Sektor im übrigen Europa die größten Verluste. Credit Suisse verloren 1,1 Prozent und UBS 1,5 Prozent.

Außerhalb des SMI verlor die Aktie von Aryzta 8 Prozent, nachdem der Lebensmittelhersteller Zahlen zu seinem dritten Geschäftsquartal veröffentlicht hatte. Das organische Wachstum hat sich laut den Analysten von Davy dank einer guten Nachfrage in Europa zwar besser als erwartet entwickelt, allerdings stehe das Unternehmen in den Kernmärkten weiter unter Margendruck. Es habe den Anschein, als ob sich das typische Muster - ein stärkeres zweites Halbjahr - in diesem Jahr nicht wiederholen werde. Davy sieht daher die eigene Margenschätzung von 8,7 Prozent für das laufende Geschäftsjahr als möglicherweise zu hoch an.

May 30, 2017

