Essen (ots) - Wahlkampfmanager der SPD - ein Traumjob sieht wahrlich anders aus. Denn auf der anderen Seite steht - mit allen Wassern gewaschen - Angela Merkel. So mag es ja durchaus Merkels politischer Überzeugung entspringen, dass sie Europa angesichts der Trumpschen Eskapaden zu mehr Gemeinsamkeit aufruft. Dass sie dieses aber nicht nur hinter verschlossenen Türen tut, sondern auch im Bierzelt von Trudering, hat für die CDU-Chefin einen grandiosen Nebeneffekt: Mit einem Schlag entreißt sie der SPD ein Wahlkampfthema.



Merkel weiß, wie unpopulär Trump bei den Deutschen ist und wie sehr dessen Forderung nach Erhöhung der Militärausgaben hier auf Widerstand trifft. Dieses Thema wollte die CDU-Chefin nun auf keinen Fall der SPD überlassen: Sie will sich nicht vorwerfen lassen, Handlangerin des größenwahnsinnigen Trump zu sein.



Wie man mit einer selbstbewussten Amerika-kritischen Haltung punkten kann, hat übrigens schon einmal ein deutscher Regierungschef gezeigt: Im Jahr 2003 verkündete SPD-Kanzler Gerhard Schröder sein Nein zum Irak-Krieg. Nicht im Truderinger Bierzelt sondern auf dem Marktplatz von Goslar. Die Deutschen dankten es ihm.



