Endspiel in der europäischen Königsklasse: Mit Titelverteidiger Real Madrid und Juventus Turin treffen am Samstag, 3. Juni 2017, die beiden stärksten Teams der Champions-League-Saison 2016/2017 aufeinander. Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.25 Uhr aus dem Nationalstadion in der walisischen Hauptstadt Cardiff. Nach einer kurzen Eröffnungsshow mit einem Auftritt der "Black Eyed Peas" erfolgt der Anpfiff um 20.45 Uhr. Das Spiel kommentiert Oliver Schmidt.



Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hatte im Viertelfinale den Mitfavoriten FC Barcelona ausgeschaltet und im Halbfinale BVB-Bezwinger AS Monaco aus dem Wettbewerb geworfen - und ist ohne Niederlage bis ins Endspiel vorgestoßen. Der fünffache Champions-League-Gewinner Real Madrid musste sich in den letzten beiden K.o.-Runden gegen die Münchener Bayern und den Stadtrivalen Atlético Madrid durchsetzen. Die "Königlichen" um Superstar Cristiano Ronaldo könnten als erste Mannschaft den Titel in der Champions League verteidigen. Die deutsche Finalteilnahme beschränkt sich neben Sami Khedira (Juventus) und Toni Kroos (Real) auf Schiedsrichter Felix Brych, der von der UEFA mit der Leitung des Endspiels betraut wurde.



Bereits ab 19.20 Uhr, direkt im Anschluss an die ZDF-"heute"-Nachrichten, stimmt das "UEFA Champion League Magazin" auf das Champions-League-Finale ein.



Ein umfangreiches Second-Screen-Angebot zu den Champions-League-Übertragungen steht auf zdfsport.de bereit.



