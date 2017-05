NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nachgegeben. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 51,49 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 49,27 Dollar.

Starke Impulse gab es nicht. Nach wie vor verdaut der Markt die Verlängerung der Förderbegrenzung durch das Ölkartell Opec von vergangener Woche. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bezweifeln einige Investoren, dass die Opec die beschlossene Verlängerung konsequent umsetzen wird. Außerdem deuten jüngste Daten aus den USA darauf hin, dass die Fördermenge hier zuletzt weiter gestiegen ist.

Eigentlich soll die Maßnahme der Opec helfen, das Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt zu verringern und die Ölpreise anzuheben. Dem steht die US-amerikanische Ölindustrie gegenüber, die auf höhere Weltmarktpreise rasch mit Förderausweitungen reagiert und so die Opec-Strategie durchkreuzt./tos/jha/

