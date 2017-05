Unterföhring (ots) -



Dieses Duo ist zum Dahinschmelzen! Zum RED NOSE DAY präsentieren ProSieben, "CIRCUS HALLIGALLI" und Joko & Klaas zwei exklusive Sorten "CIRCUS HALLIGALLI"-Schokolade. Eine Frage des guten Geschmacks: Gemeinsam mit den Schokoladen-Tüftlern von Ritter Sport wurden die beiden weltexklusiven Kreationen "Joghurt-Klatsche mit Crunch" und "Vollmilch-Randale mit Flakes" entwickelt.



Die limitierten Editionen sind ab sofort und nur solange der Vorrat reicht im Webshop von Ritter Sport erhältlich. Insgesamt wurden für das ProSieben Charity-Event 200.000 "CIRCUS HALLIGALLI"-Tafeln hergestellt - zum Genießen und Sammeln. Gemeinsam für die gute Sache: Niemand verdient an den Schokoladen. Der gesamte Gewinn kommt dem RED NOSE DAY zugute.



Editions-Schokoladen zugunsten des RED NOSE DAY Mit den Erlösen aus den verkauften Schoko-Tafeln baut der RED NOSE DAY im Ruhrgebiet eine neue ARCHE: In Herne, einer Stadt im Ruhrgebiet, soll mit der ARCHE eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Kinder zur sinnvollen Freizeitgestaltung mit Spiel- und Sportgeräten, inklusive warmer Mahlzeiten und Hausaufgabenhilfe entstehen.



