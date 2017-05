IRW-PRESS: NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC: Nutritional High meldet aktuellen Stand der Produktvermarktungstrategie und die Einführung eines Direktbelieferungsprogramms

Nutritional High meldet aktuellen Stand der Produktvermarktungstrategie und die Einführung eines Direktbelieferungsprogramms

Zur sofortigen Veröffentlichung

Toronto, Ontario - Nutritional High International Inc. (das Unternehmen oder Nutritional High) (CSE: EAT, OTCQB: SPLIF, FRANKFURT: 2NU) 30. Mai 2017, freut sich, Neuerungen in der Vermarktungsstrategie von Palo Verde in Colorado anzukündigen.

Jim Frazier, CEO von Nutritional High, sagte dazu: Wir lernen weiterhin Neues über die Cannabisbranche und sind bestrebt, diejenigen Geschäftspraktiken anzuwenden, die andere Branchen in der Vergangenheit revolutioniert haben. Wir verfolgen bei allen Aspekten des Betriebs einen professionellen und kundenorientierten Ansatz, um eine langfristige solide Stellung auf dem Markt sicherzustellen. Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Team von Palo Verde an der Entwicklung neuer Vorgehensweisen im Produktvertrieb zusammenzuarbeiten, die es anwenden kann, um den Bedarf seiner Kunden zu decken.

Nutritional High hat die Marktdynamik und Kundenwünsche in Colorado und anderen US-Bundesstaaten genau beobachtet und festgestellt, dass die Vertriebs- und Verkaufsmodelle relativ standardmäßig und nicht sonderlich innovativ sind. Es gibt einige attraktive Verkaufsmodelle, die in anderen Branchen erfolgreich eingesetzt wurden, den Markt revolutionierten und es dadurch Unternehmen ermöglichten, sich in ihren Nischen als Marktführer zu etablieren. In Zusammenarbeit mit dem Team von Palo Verde hat Nutritional High das Feedback, das die Vertriebsabteilung von den Käufern der FLI-Vaporisatorkartuschen erhalten hat, analysiert und ein neues Modell entwickelt, das Palo Verde einsetzen wird, um den Markt in Colorado weiter zu durchdringen.

Palo Verde gedenkt, ein Programm zur direkten Belieferung von Ladenfilialen (Direct Store Delivery; DSD-Programm) einzuführen, das möglicherweise einige der Herausforderungen in der Lieferkette lösen könnte, denen sich die lizenzierten Einzelhändler in Colorado gegenüber sehen. Das DSD-Programm ist ein Geschäftsprozess, den Hersteller für den Verkauf und Vertrieb von Waren direkt an Einzelhändler - ohne den Umweg über Zwischenhändler oder interne Käufer von Vertriebszentren (wie Vorratslagern), die die Waren dann an die individuellen Einzelhändler verbreiten - einsetzen. Palo Verde führt u.a. folgende Programmkomponenten ein: Ausstellungsvitrinen für die Produktpalette, regelmäßige Besuche in Cannabis-Ausgabestellen und die Bereitstellung von Betreuungsleistungen.

Zu den strategischen Hauptproblemen, vor denen einige der Einzelhändler stehen, gehören die Bestandsführung und die Fähigkeit, zeitnah auf Kundenwünsche zu reagieren. Darüber hinaus werden der Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu einzelnen Läden ohne ein internes engagiertes Vertriebsteam von den hohen Personalfluktuationsraten erschwert.

Nutritional High und Palo Verde haben ein DSD-Programm entwickelt, das diesen Herausforderungen begegnet. Das Programm soll dem Ausbau der Marktpräsenz von Palo Verde und der Forcierung des Vertriebs dienen. Die Kernpunkte des Programms sind der Aufbau von Beziehungen mit Ausgabestellenketten und eigenständigen Ausgabestellen sowie die genaue Analyse ihrer Kundenstämme, um sicherzustellen, dass jeder Kunde, der ein FLI-Produkt möchte, auch in der Lage ist, eines zu kaufen. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg dieses Programms wird für Palo Verde die größtmögliche Verlagerung des Vertriebspersonals in das eigene Unternehmen sein, so dass dieses auf die Bedürfnisse der einzelnen Ladenbesitzer reagieren kann. Unterstützen wird Nutritional High Palo Verde durch die Bereitstellung von Einsichten zum Marktumfeld und anderen Ressourcen, die erforderlich sein könnten, damit Palo Verde seinen Vertrieb stetig ausbauen kann.

Über Nutritional High International Inc. Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken in den Branchen für Hanf- und Marihuanaaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden. Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+. Weitere Informationen erhalten Sie über: David Posner, Chairman of the Board Nutritional High International Inc. 647-985-6727 E-Mail: dposner@nutritionalhigh.com Nutritional High International Inc. 77 King Street West, Suite 2905 Toronto, ON M5K 1H1

WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH OTC MARKETS GROUP INC. ODER DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG GEPRÜFT BZW. ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH DIE VERANTWORTUNG.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Einreichung der relevanten Dokumentation innerhalb der erforderlichen Fristen und im Einklang mit den relevanten behördlichen Anforderungen, den Abschluss des Erwerbs der entsprechenden Immobilie sowie die Aufbringung einer ausreichenden Finanzierung, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens umzusetzen. Es gibt keine Gewissheit, dass eines dieser Ereignisse eintreten wird. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Annahmen als korrekt erweisen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden.

Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Darüber hinaus gibt es auch bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sämtliche hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit gemäß diesem vorsorglichen Hinweis qualifiziert und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu beschreiben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39920 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39920&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67068 41096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA6706841096

AXC0031 2017-05-31/07:16