LafargeHolcim hatte das Programm für die Jahre 2017 bis 2018 an dem Capital Market Day im vergangenen November angekündigt. Es wird über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange abgewickelt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Mit dem Aktienrückkauf wurde die UBS beauftragt. Die zweite Handelslinie soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...