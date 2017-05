FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RUHIG - Im Dax scheint weiter wenig Bewegung angesagt zu sein: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn kaum verändert auf 12 591 Punkte.

USA: - STABIL - An der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich die Rekordjagd am Dienstag nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende fortgesetzt. Die Marke von 5800 Punkten im Auswahlindex Nasdaq 100 blieb jedoch eine Hürde. Die Wall Street quittierte ihren jüngsten Höhenflug dagegen mit leichten Verlusten. Klare Impulse fehlten: Schwächelnden Ölpreisen standen gemischt ausgefallene Konjunkturdaten gegenüber.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Den asiatischen Märkten ist am Mittwoch nach einer Rally schnell die Puste ausgegangen. Der besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindex chinesischer Industriebetriebe ließ kurz die Kurse in die Höhe schnellen, die ihre Gewinne aber wieder abgeben mussten. Die chinesischen Festlandsbörsen kamen gut aus dem langen Feiertagswochenende, drehten zuletzt aber ins Minus. Auch in Japan waren die Vorzeichen rot: Die japanische Industrieproduktion lag im Mai unter den Erwartunge. Der Leitindex Nikkei konnte auch von einem schwächeren Yen nicht profitieren.

DAX 12.598,68 -0,24% XDAX 12.583,57 -0,34% EuroSTOXX 50 3.561,22 -0,50% Stoxx50 3.220,57 -0,33% DJIA 21.029,47 -0,24% S&P 500 2.412,91 -0,12% NASDAQ 100 5.794,63 0,11% Nikkei 225 19.630,36 -0,24% (6:52 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future sollte nach Meinung von Dirk Gojny, Experte der National-Bank, unverändert in den Tag starten. Im Laufe des Tages dürften, so Gojny, vor allem Konjunkturdaten die Richtung bestimmten. Er rechnet mit einer Handelsspanne zwischen 161,70 und 162,90.

Bund-Future 162,41 0,11%

DEVISEN: - ABWÄRTS - Für den Euro ist es am Mittwoch weiter abwärts gegangen. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,1173 US-Dollar. Der Eurokurs war am Vortag im US-Handel nach seinem Sprung über die Marke von 1,12 Dollar bereits etwas abgebröckelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1173 (Montag: 1,1188) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1173 -0,12% USD/Yen 111,01 0,15% Euro/Yen 124,02 0,04%

ROHÖL - ABWÄRTS - Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen leicht gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 51,59 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 33 Cent auf 49,33 Dollar.

