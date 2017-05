JONA (dpa-AFX) - Der schweizerische Zementriese LafargeHolcim wird an diesem Donnerstag wie geplant sein Aktienrückkaufprogramm starten. Im laufenden und kommenden Jahr will der HeidelbergCement-Konkurrent eigene Aktien für bis zu 1 Milliarde Franken (917 Mio Euro) Aktien zurückkaufen, teilte LafargeHolcim am Mittwoch in Jona mit. Nach Abschluss des Rückkaufprogramms sollen die Aktien vernichtet und das Aktienkapital des Unternehmens entsprechend herabgesetzt werden. LafargeHolcim hatte diesen Schritt bereits im November 2016 angekündigt./mne/stb

ISIN CH0012214059

AXC0037 2017-05-31/07:35