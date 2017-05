ADN1adesso erhält Zuschlag für Migrationsprojekt der NRW-Landesverwaltung im Wert von rund 3,2 Mio. EUR DBKWeitere US-Strafe (41 Mio USD) gegen Deutsche Bank in russischer Geldwäsche-Affäre Deutsche Bank kooperiert mit der China Development Bank, HB, S. 29 KBCS&T gibt Umtauschverhältnis für Kontron -Aktionäre bekannt MEO (VB +0,9%) Metro - Q2 EBIT ber fortgeführtes Geschäft -19 Mio (GG 38 Mio VJ) , nichtfortgeführtes Geschäft 90 Mio (GG -27 Mio VJ) MTXMTU will Bündnisse im Triebwerkbau ausweiten, Interview mit Unternehmenschef Reiner Winkler, BöZ, S. 11 Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses...

