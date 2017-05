Nach Boeing bringt nun auch Airbus erstmals einen rein elektrisch angetriebenen Satelliten an den Start. Elektro-Antriebe gelten in der Raumfahrt als der Zukunftstrend, denn sie machen den Flug ins All billiger

Für das, was er kann, ist der neue Satellit des europäischen Betreibers Eutelsat ein Leichtgewicht. 3,5 Tonnen wiegt das High-Tech-Gerät, das in der Nacht zum Freitag mit einer Ariane-5-Rakete ins All starten soll. Mit einem klassischen Antrieb wäre er etwa zwei Tonnen schwerer gewesen, sagt Arnaud de Rosnay, Direktor des Satellitengeschäfts beim Hersteller Airbus Defence and Space.

"Eutelsat 172B" ist der erste in Europa gebaute Telekommunikationssatellit, der komplett mit elektrischem Antrieb unterwegs ist. Ein Trend: In Zukunft dürften viele Satelliten rein elektrisch angetrieben werden. "Wir sind gerade an dem Punkt, wo elektrische Antriebe nicht mehr als Pionier eingestuft werden. So langsam wird das dann zum Standard", sagt Lisa Martin Perez vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Ich denke, über kurz oder lang wird alles elektrisch sein."

Bei Airbus ist "Eutelsat 172B" erst der Anfang, in jüngster Zeit entschieden sich bereits 50 Prozent der Kunden bei Neuaufträgen für einen rein elektrischen Antrieb. Dieser hat einen großen Vorteil: Er ist deutlich effizienter und muss viel weniger Treibstoff mit ins All nehmen. Deshalb bleibt entweder mehr Platz für die Nutzlast oder der Satellit ist leichter. Damit spart der Betreiber Geld, denn für kleinere Satelliten können günstigere Trägerraketen für den Start ins All eingesetzt werden.

Elektrische Raumfahrtantriebe funktionieren ganz anders als E-Autos oder elektrisch betriebene ...

