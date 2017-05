Die PORR AG habe mit ihren Zahlen zum ersten Quartal die Analysten von SRC Research überzeugt. Mit dem Anstieg der Produktionsleistung und dem hohen Auftragseingang sehen die Analysten die Basis für weiteres Gewinnwachstum im laufenden Jahr gegeben.

Das Unternehmen habe mit seinem Quartalsbericht zum ersten Quartal erneut ein gutes Wachstum in den wichtigen Heimatmärkten sowie ein zweistelliges Wachstum in allen Business Units ausweisen können. Die Produktionsleistung der ersten drei Monate sei um mehr als 18 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode gestiegen und liege nun bei knapp 770 Mio. Euro. Den stärksten prozentualen Anstieg habe hierbei die Business Unit 2 (Deutschland) erzielt, wo die Produktionsleistung um mehr als 47 Prozent gewachsen sei. In absoluten Werten habe die Business Unit 1 (Österreich, Schweiz und Tschechien) am stärksten zugelegt und nach drei Monaten fast 350 Mio. Euro erreicht.

Insgesamt sei der Gesamtumsatz um rund 11 Prozent auf mehr als 663 Mio. Euro angestiegen und habe trotz etwas höherer Material- und Personalkosten zu einem operativen Ergebnis (EBITDA) von über 15 Mio. Euro geführt, was einem Plus von rund 17 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspreche. Durch die übliche Saisonabhängigkeit im Baugeschäft liege das operative Ergebnis (EBIT) sowie das Vorsteuerergebnis im ersten Quartal wie auch im Vorjahr im leicht negativen Bereich.

Das Wachstum in Deutschland sei auch im ersten Quartal, unter anderem durch zwei kürzlich erfolgte Zukäufe in Nord-West Deutschland, weiter vorangetrieben worden. Durch die starken Wachstumsziele des Unternehmens in dieser Business Unit und die gerade laufenden Implementationsprozesse der Zukäufe geht SRC Research davon aus, dass die angestrebte Vorsteuermarge von 3 Prozent eher mittel- bis langfristig umgesetzt werden könne. Dies sei jedoch nach Aussage der Analysten positiv zu sehen, da das Unternehmen sich aktuell bietende Wachstumschancen nutze und somit auf lange Frist den Shareholder Value nachhaltig erhöhen könne.

Der Auftragsbestand des Unternehmens sei in den ersten drei Monaten um 7 Prozent auf über 5,5 Mrd. Euro angewachsen und beinhalte 14 Projekte mit einem Projektwert von über 100 Mio. Euro. Der Auftragseingang habe über den gleichen Zeitraum sogar um über 22 Prozent zugelegt und liege nun bei 1,5 Mrd. Euro. Das erste Quartal sei laut SRC Research somit eine gute Basis, um die Unternehmensgewinne im Gesamtjahr auszubauen. Die Analysten bestätigen das Rating "Buy" und das Kursziel von 40 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/PORR_30May17.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.