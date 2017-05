Aktueller "Börsenliebling" ist die 4SC Aktie, die in den vergangenen Tagen massive Kursgewinne verzeichnete. Am vergangenen Mittwoch lag der Aktienkurs des Unternehmens noch bei 2,592 Euro, gestern erreichte die Biotechaktie in der Spitze 5,14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...