Luzern - Christian Hütwohl tritt als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung der CKW AG zurück. Er werde das Unternehmen per Ende September 2017 verlassen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte

Christian Hütwohl hat sich entschieden, im kommenden Jahr eine neue Herausforderung anzugehen. Er habe die Entwicklung von CKW in den letzten vier Jahren als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung wesentlich mitgeprägt und die Umsetzung der neuen Strategie eingeleitet, heisst es in der Mitteilung weiter. Felix Graf, CEO von CKW: «Wir bedauern diesen Entscheid. Im Namen der Geschäftsleitung und der Mitarbeitenden von CKW bedanke ich mich bei Christian Hütwohl ...

