Investoren greifen wieder zu Schwellenländer-Anleihen

Anleihen aus den Schwellenländern haben im ersten Quartal des laufenden Jahres eine positive Wertentwicklung erzielt. Gemessen am Index J.P. Morgan EMBI+ lag der Ertrag bei 2,3 Prozent, so der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. Gleichzeitig sind die Fundamentaldaten der Emerging Markets stabil.

Hohe Erträge zeigen derzeit etwa brasilianische Papiere. Die zehnjährige Lokalwährungs-Anleihe kommt derzeit auf eine reale Rendite von mehr als sechs Prozent. Das indische Pendant rentiert abzüglich Inflation mit fast vier Prozent, die russische Anleihe mit 3,5 Prozent. Die indonesische Rendite beträgt real drei, die südafrikanische 2,6 und die mexikanische knapp 1,5 Prozent.

