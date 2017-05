Die Analysten von SMC-Research sehen sich durch die dynamische Entwicklung der mVISE AG in ihrer positiven Einschätzung des Unternehmens und der Aktie bestätigt. Auch für die Zukunft wird eine Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet, was sich in einem erneut angehobenen Kursziel widerspiegelt.

Der Aktienkurs der mVISE-Aktie habe sich seit der Erststudie von SMC-Research im April 2016 auf das 2,6-fache erhöht, was das Researchhaus als Bestätigung seiner positiven Einschätzung des Unternehmens sieht. Entscheidend für diese Performance sei gewesen, dass mVISE seine eigenen Pläne erreicht und nach der erfolgreichen Neuausrichtung in 2015 im letzten Jahr das dynamische Wachstum fortgesetzt sowie das Ergebnis zum ersten Mal in dieser Dekade ins Plus geführt habe. Auch strategisch seien die wichtigsten Ziele erreicht worden: die angekündigte Mehrheitsübernahme von Just Intelligence sei vollzogen, die eigene Software SaleSphere am Markt eingeführt, der Personalstamm deutlich ausgebaut und mit dem Kauf von elastic.io der Akquisitionskurs fortgesetzt worden.

Als einen Wermutstropfen in dieser Erfolgsbilanz sehen die Analysten den bis dato enttäuschenden Markterfolg von SaleSphere, hinsichtlich dessen sich das Unternehmen aber - unter Verweis auf aktuelle Entwicklungen - weiter optimistisch zeige. Im Hinblick auf das laufende Jahr habe mVISE aufgrund der Verzögerungen bei SaleSphere seine Prognosen zwar etwas modifiziert, doch selbst auf dieser Basis werde ein erneut beeindruckendes Wachstum von mehr als 50 Prozent bei einer weiter steigenden Profitabilität angestrebt. Noch nicht enthalten in dieser Zielsetzung sei der Beitrag der Anfang Mai vollzogenen Akquisition der elastic.io GmbH, die nach Ansicht von SMC-Research angesichts der Attraktivität des von ihr adressierten Marktes durchaus das Potenzial habe, dem Umsatz- und Gewinnwachstum des gesamten Konzerns einen kräftigen Schub zu verleihen.

Die Analysten haben in ihren Schätzungen dieses neue Potenzial integriert, dabei aber die Effekte nach eigener Aussage noch vorsichtig modelliert. Betont konservativ bleibe auch die Prognose des Beitrags der beiden anderen Produkte, insbesondere von SaleSphere. Insgesamt unterstellen die Analysten aber wie schon bisher ein Szenario mit einem fortgesetzten dynamischen Umsatz- und Gewinnwachstum - ein Szenario, das sich bisher als gut begründet erwiesen habe. Auf dieser Basis hat SMC-Research ein neues Kursziel von 5,00 Euro ermittelt und damit das Rating "Buy" erneut bestätigt.

