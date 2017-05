Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Kandidat für den schnellsten Supersportwagen der Welt - kleiner Vorgeschmack auf ungebremste Power!



- 800 PS - Drehmoment: 1000 lbf-ft (ca. 1356 N m) - Beschleunigung von 0 auf 60 mph (rund 96,5 km/h) in 2 Sekunden im Renn-Modus, 4 Sekunden im Straßen-Modus - 1,2 g-Kraft bei Kurvenfahrt - 100 kWh Lithium-Ionen-Akku - Reichweite: 370 Meilen (knapp 596 km) - Karosserie in Karbonfaser-Leichtbauweise - Leichtgewichtiges Karbonfaser-Chassis - Allradantrieb - Vier Elektromotoren - 2+2 Sitzer - Vier Rennsitze mit Lederbezug - Leder- und Karbonfaseroberflächen - Onboard-Computer - 360-Grad Live-Kamera - Vorderer und rückwärtiger Stauraum - Technologien für aktive Sicherheit - Kollisionsvermeidung und automatische Notbremsung - Gleichmäßige Lastverteilung mit 50% des Gewichts auf den vorderen und 50% auf den hinteren Bereich



- Länge: 188" (rund 478 cm) - Radstand: 110" (rund 280 cm) - Breite: 80" (rund 203 cm) - Höhe: 47,5" (rund 121 cm)



Der Tomahawk demonstriert mit seinem breiten Karosseriedesign und seiner rasant-scharfen aggressiven Linienführung Kraft und Dynamik und ist mit seinem beindruckenden Sprint von 0 auf 60 mph in 2 Sekunden eines der schnellsten Fahrzeuge der Welt. Dubuc Motors, das Unternehmen, das diesen abgefahrenen Supersportwagen auf den Markt bringt, gab heute einen Einblick in die Spezifikationen des kommenden 2018-Modells, das in einer Auflage von mehreren tausend Einheiten passend für einen Nischenmarkt innerhalb des Luxussegments gefertigt werden wird.



Mit einer Vielzahl von innovativen Technologien und einem Look, der vom Prototyp ausgehend weiter veredelt wurde, trumpft das Serienmodell als echter Konkurrent unter den Mitspielern auf, insbesondere mit seinem atemberaubenden Beschleunigungsvermögen und gleichzeitigem Komfort für das tägliche Pendeln. Der Tomahawk besticht mit Karbonfaser-Karosserie und -Fahrwerk, die Scherentüren steigern das exotische Äußere noch. Im Inneren des schnittigen Fahrgastraums wiederum dominiert die opulente, auf Komfort und Konnektivität ausgerichtete Ausstattung, die mit zusätzlicher Sitzreihe Extraraum fürs Fahrvergnügen bietet.



"Wir gehen an die Grenzen des im Fahrzeugbau Machbaren, damit unsere Kunden den Wow-Faktor erleben, sobald sie sich ans Steuer setzen", erklärt Mitgründer Mike Kakogiannakis. Die vier Motoren, die für die ungeheure Beschleunigungskraft sorgen, sind unabhängig mit jedem Rad für eine ausgewogene Traktion gekoppelt, die je nach Gusto im Renn- oder Straßenmodus eingesetzt werden kann. Es handelt sich um eine vielversprechende Alternative, die für Junggesellen und moderne Familien gleichermaßen attraktiv ist.



Das Unternehmen befindet sich in der Phase des Crowdfunding-Börsengangs und hat bereits Hunderte von Investoren zur Unterstützung seiner Produkteinführung willkommen heißen können. Die Möglichkeit dazu steht international allen Interessierten über die Website (https://dubucmotors.com) des Unternehmens oder über die Plattform Start Engine (https://www.startengine.com/startup/dubuc-motors) offen, auf der das Reg A+ Angebot bereitgestellt wird.



Für weitere Informationen oder die Teilnahme am Aktien-Crowdfunding-Programm besuchen Sie bitte http://www.dubucmotors.com



Haftungsausschluss nach Regulation A:



Eine Angebotserklärung in Bezug auf dieses Angebot wurde bei der SEC eingereicht. Die SEC hat diese Angebotserklärung zugelassen, was nur bedeutet, dass Dubuc die in der Angebotserklärung beschriebenen Wertpapiere verkaufen darf. Dies bedeutet nicht, dass die SEC die Vorteilhaftigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in der Angebotserklärung genehmigt hat. Sie erhalten ein Exemplar des Emissionsrundschreibens, das Teil der Angebotserklärung ist, unter: h ttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1688361/000168836117000008/dub form1a-02212017.htm



Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keinem Staat und keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Es wird empfohlen, vor einer Investition das Emissionsrundschreiben zu lesen.



Zukunftsgerichtete Aussagen:



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Aussagen zu Dubuc Motors und unseren Plänen und Projektionen beinhalten. Es wird empfohlen, sich nicht zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage für zukünftig eintretende Ereignisse zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die ausführlicher im Emissionsrundschreiben beschrieben sind. Angesichts solcher Risiken, Ungewissheiten und Annahmen besteht die Möglichkeit, dass die in dieser Pressemitteilung erörterten Ereignisse und Umstände nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und auf nachteilige Weise von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen.



