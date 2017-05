Zürich (awp) - Die Aktien des Solarzulieferers Meyer Burger sind am Mittwoch mit einem deutlichen Kursaufschlag in den Handel gestartet und setzen die starke Performance der vergangenen Wochen fort. Meyer Burger hat in Asien weitere Aufträge für die Upgrade-Zelltechnologie MB PERC im Volumen von 80 Mio CHF dazugewonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...