TBF kündigt Softclose für 4Q-SPECIAL INCOME an

DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Strategische Unternehmensentscheidung TBF kündigt Softclose für 4Q-SPECIAL INCOME an 31.05.2017 / 10:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg / Singen, 31.05.2017 - Die TBF Global Asset Management GmbH sperrt ab dem 1. Juli 2017 den 4Q-SPECIAL INCOME für Neuinvestoren. Der defensive Multi-Asset-Fonds, verwaltet durch die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH, zeichnet sich durch geringe Korrelation zum allgemeinen Marktgeschehen aus und hat in den letzten Monaten hohe Mittelzuflüsse erhalten. Bisher können die Portfoliomanager der TBF Global Asset Management diese auch sinnvoll investieren. Die Einzelstrategien des Fonds können allerdings nicht unendlich ausgeweitet werden. "Um unsere Investoren zu schützen, das Rendite-Risiko-Profil nicht zu gefährden oder gar durch zu viel Cash den Fonds zu verwässern, haben wir uns entschlossen, beim 4Q-SPECIAL INCOME zum 30. Juni 2017 einen Softclose durchzuführen", erläutert Peter Dreide, CIO und Gründer der TBF Global Asset Management. Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing GmbH, führt weiter aus: "Dieser Softclose ist somit nur die konsequente Umsetzung unserer eigenen Leitsätze - der Investor steht im Vordergrund."

Produktalternative aus den eigenen Reihen Als Alternative für den defensiven Investor bietet sich der vielfach ausgezeichnete und in der gleichen Risikoklasse agierende 4Q-INCOME FONDS an. Dieser Fonds hat das Jahr 2016 mit einem Plus von 11,12% abgeschlossen und liegt nicht nur in diesem Jahr ganz vorne im Peergroup-Vergleich. Die durchschnittliche Volatilität seit 01.02.2005 liegt bei 3,4%. Zabel ist überzeugt: "Auch dieser Fonds hat das Potential zum Anlegerliebling zu werden." TBF verantwortet neben defensiven Fonds auch Aktienstrategien mit Fokus auf Energieindustrie (4Q-SMART POWER), Technologie (4Q-GROWTH) und europäische Spezialsituationen (4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES) sowie eine reine US-Corporate Bond Strategie (ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND).

Über TBF Die TBF Gruppe verfügt als unabhängiger Asset Manager von ca. 1 Milliarde EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse von Industrie-, Energie-, Technologie- und M&A-Werten spezialisiert. Gepaart mit einem eigenentwickelten Risikomodell können somit unterschiedliche Strategien in Publikums- und Spezialfonds umgesetzt werden. Der regionale Fokus liegt auf den entwickelten Industrienationen Nordamerika, Europa und Japan. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF Gruppe profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung.

Presseanfragen: Dirk Zabel * Geschäftsführung TBF Sales and Marketing GmbH Maggistr. 5 * D-78224 Singen * dirk.zabel@tbfsam.com

Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real Assets und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft Dienstleistungen rund um die Administration von Wertpapieren, Immobilien und Alternativen Investments. Über eine Tochter ist die Gesellschaft zudem am Standort Luxemburg aktiv. Knapp 120 Mitarbeiter betreuen in über 155 Publikums- und mehr als 65 Spezialfonds Vermögenswerte von über 26 Milliarden Euro.

In der Fondsadministration liquider und illiquider Assetklassen verfügt die Kapitalverwaltungsgesellschaft über umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung. Seit 2002 bietet sie als Service-KVG ihre Leistungen in der Auflegung und Administration für Immobilien- und Wertpapierfonds externen Vermögensverwaltern und Initiatoren an. Mit der Einführung des KAGB erweiterte sie im Frühjahr 2014 ihr Dienstleistungsangebot um die Verwaltung

geschlossener Fonds. (Stand der Daten: 31.03.2017)

Mehr Informationen unter www.hansainvest.de.

Presseanfragen: Dr. Sven Hildebrandt * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon + 49 40 300 57-78 38 sven.hildebrandt@hansainvest.de

