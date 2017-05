Frankfurt - ETF-Anleger lassen es zurzeit etwas ruhiger angehen, so die Deutsche Börse AG."Bei überschaubaren Umsätzen hielten sich Zu- und Abflüsse insgesamt in etwa die Waage", beschreibe Florian Lenhart von der UniCredit das Geschehen im ETF-Handel. Der Wochenauftakt lasse ebenfalls noch zu wünschen übrig. "Feiertagsbedingt wurde am Montag in den USA und London nicht gehandelt, das spüren wir in der Regel."

