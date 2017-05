Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach einigen Investorenveranstaltungen zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" belassen. Der Megatrend schreite voran, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Mittwoch. Eine wichtige Anwendung sei dabei das Autonome Fahren, das eine hohe Zahl an Sensoren benötige. Dies sei auch positiv für Unternehmen wie ASML, die vom Ausrüstungsbedarf in der Halbleiterbranche profitierten./tih/mis

AFA0013 2017-05-31/10:53

ISIN: NL0010273215