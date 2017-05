Hamburg (ots) - Vor knapp einer Woche hat Sandra Lambeck (24) sich als lesbisch geoutet und damit ihre Familie und Fans gegen sich aufgebracht. Exklusiv in InTouch (EVT 01.06.) spricht die Schauspielerin über die schlimmen Anfeindungen, mit denen sie jetzt zu kämpfen hat.



"Du sollst in der Hölle schmoren" ist eine von zahlreichen Beschimpfungen, mit denen Sandra zurechtkommen muss. "Ich hätte nie gedacht, dass die Menschen so negativ auf meine Beziehung reagieren", so die 24-Jährige. Die Beleidigungen belasten die Schauspielerin sehr: "Ich habe nur noch Bauchschmerzen, kann nicht mehr richtig essen und trinken. Ich bin einfach komplett überfordert und weiß nicht mehr weiter." Auf die Unterstützung ihrer Familie kann Sandra leider auch nicht zählen: In der afrikanischen Kultur wird eine lesbische Beziehung nicht akzeptiert. Trotzdem bereut sie ihr Coming-out nicht: "Es war genau das Richtige. Ich liebe Nella."



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 23/2017, EVT 01.06.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



